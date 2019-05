Zellweger já tinha tido papéis menores em séries de televisão no início de carreira mas nunca fora a figura central. Nem interpretara uma misteriosa investidora de capitais de risco em São Francisco, nos Estados Unidos, que se oferece para ajudar um casal recém-casado, Lisa (Jane Levy) e Sean (Blake Levy), com uma proposta indecente - do género do filme Proposta Indecente (1993), que o produtor e argumentista Mike Kelley assume, em carta aos fãs, ter sido uma das suas principais inspirações.



"Passei a maior parte da minha carreira televisiva a explorar as consequências em cadeia do que acontece quando pessoas aceitáveis fazem coisas inaceitáveis, e o poder de uma única decisão fatídica mudar a trajetória de vida de alguém", explica Kelley, conhecido nos Estados Unidos por ter criado para a ABC a série Revenge.



E continua, agora sobre a sua nova criação: "Dilema pega nesta abordagem narrativa e transforma-a numa série neo-noir thriller de 10 episódios num tom que remete para a marca cinematográfica de sexo, assassínio e enganos dos filmes de Adrien Lyne e Joe Eszerthas [argumentistas de filmes como Instinto Fatal, Atração Fatal, Proposta Indecente, Showgirls e Nove Semanas e Meia].







Dilema começa com Anne Montgomery (Zellweger) a ditar para um gravador frases aspiracionais de autoajuda (como "nada que valha a pena foi alguma vez conseguido sem sacrifício"). Não são apenas os lugares-comuns de perseverança e bater punho típicos dos livros de empreendedorismo, são ideias em que ela acredita e com as quais cimentou o seu sucesso enquanto investidora e autora - desse tipo de livros. Por isso, quando a personagem de Renée Zellweger se oferece para investir 80 milhões na empresa de Lisa, salvando-a assim da falência, fá-lo com uma contrapartida que levantará questões éticas e morais.



Nas palavras de Anne Montgomery, no primeiro episódio: "Preciso de garantir que a mulher responsável pelo meu investimento está disposta a fazer o necessário para garantir o sucesso. Neste caso, deixar-me passar uma noite sozinha com o marido dela."

Para trás ficaram os dias de Renée Zellweger no papel de Bridget Jones e um necessário período sabático de seis anos (entre 2010 e 2016) longe dos ecrãs para recuperar de uma década intensa em que foi protagonista de mais de 20 filmes - e pensar que Jerry Maguire, o filme que a pôs no mapa, estreou já em 1996.Se olhar para o calendário de 2019, Renée Zellweger encontrará motivos para sorrir: em setembro vai fazer de Judy Garland em Judy, filme biográfico sobre a antiga estrela de Hollywood, e já nesta sexta, 24, estreia-se na Netflix com uma série antológica de 10 episódios centrada no tema da moralidade - e nas consequências de decisões moralmente ambíguas - em Dilema (What/If, no original).