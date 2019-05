O álbum homónimo de estreia dos Tricycles apresenta um conjunto de temas inspirados em personagens reais ou fictícias e explora diferentes sonoridades com especial incidência no indie-rock e na pop. Motivado pelo desejo de provocar uma reação nas pessoas, o quarteto de Coimbra elabora também vários ambientes, alternando a calmaria com momentos explosivos e integrando a vocalização sugestiva de João Taborda na dinâmica instrumental.As melhores faixas são inegavelmente os singles All The Mornings e Saliva, mas existem mais pontos de interesse - da aproximação da pop ao doo wop em Hamburguer ao rock vigoroso de C e ao épico Humble Hymn - num álbum que privilegia a intensidade interpretativa e no qual sobressai a carga emotiva das canções.Nota: 3 1/2 estrelas