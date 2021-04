Relógios para aproveitar bem o tempo

As mais lidas GPS

Sempre que se encontravam, lá vinha a conversa recorrente: um dia haviam de se juntar num projeto a quatro, espelhando as ideias de todos num tema comum, que refletisse a sua grande amizade, iniciada nos tempos de infantário, na Lourinhã. O tempo passava, cada um no seu emprego - David Delgado como arquiteto, Paulo Alves como gestor, João Neto na área da comunicação e Francisco Malvar no design gráfico, todos nascidos em 1991 -, mas o sonho não.