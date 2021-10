Pode um filme de culto dos anos 90 transformar-se numa série de sucesso em 2021?

Primeiro foi um romance do início da década de 1970, assinado por Lois Duncan. Depois, em 1997, Sei o Que Fizeste no Verão Passado tornou-se um filme de referência na reanimação do género slasher nessa década (uns anos antes havia estreado Gritos). 2021 é o momento de reanimar a saga, agora para televisão, pelas mãos de Sara Goodman (com experiência em Gossip Girl e Preacher), numa primeira temporada de oito episódios, estando os quatro primeiros disponíveis de imediato, a 15 de outubro, na Prime Video – os quatro seguintes estrearão semanalmente.