Pode o Kama Sutra ser inclusivo?

O coletivo Pleasure Plexus diz que sim e criou um livro de ilustração erótica onde cabem todas as poses e artes

Beatriz Mestre, Élio Sol, Inês Arisca e Mafalda Slam conheceram-se no Mercado Maroto, evento que junta arte e contos eróticos a performances e workshops pelo País. O erotismo tem andado no centro dos interesses destes quatro artistas, que se inquietaram com uma evidência: não havia livros de ilustração erótica nas bancas feitos por artistas portugueses ou residentes em Portugal. “Vimos que tínhamos uma ideia e abrimos um open call”, conta Beatriz, isto já depois de formalizarem o coletivo Pleasure Plexus.