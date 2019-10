Até há pouco tempo, o meu contacto com a cultura búlgara resumia-se à gloriosa campanha da seleção de futebol que disputou o mundial de 1994, nos EUA. Stoichkov era, para mim, o mais proeminente cidadão búlgaro. Claro que Balakov, Iordanov ou Kostadinov também eram embaixadores certificados, mas para esses eu olhava com desgosto por nunca terem representado o Benfica.Da Bulgária, sabia que era o mais próximo estado-satélite da URSS antes da queda do muro de Berlim, que tinha altos índices de corrupção, bons ginastas e que, no início dos anos 90, ostentava cortes de cabelo assentes numa estética bastante duvidosa. Além disso, tinha uma vaga ideia de que a população era predominantemente constituída por cristãos ortodoxos - o que, de facto, são - e que estavam ligados à Igreja russa - o que, afinal, não é o caso.Ainda que quase todas essas conceções rocem a realidade, a Bulgária é um país surpreendente. Com uma história a atirar para o romântico (um país que resulta da união entre búlgaros, trácios e eslavos e que, apesar de ocupado durante séculos pelo invasor turco, manteve acesas as suas tradições e costumes) e um povo que, como não podia deixar de ser, tem aquele encanto dos Balcãs (gente boa, desconfiada e nem sempre confiável). Plovdiv sintetiza perfeitamente este encontro de culturas e de povos que se fundiram e se confinaram nas fronteiras da atual Bulgária.A história de Plovdiv começa há milhares de anos e crê-se que seja a cidade permanentemente habitada mais antiga da Europa (e uma das mais antigas do mundo, com uma origem que remonta a 6000 anos a.C.). Inicialmente um povoado Trácio, foi sendo ocupada pelos diversos povos que se fixaram na região; durante a maior parte da sua história, ficou conhecida como Philippopolis (ou Filibe, durante grande parte da ocupação turca), presume-se que em homenagem a Filipe II da Macedónia, pai de Alexandre, o Grande.Mas a importância de Plovdiv continuou a fazer-se notar na história mais recente da Bulgária. Desde logo, foi a última região a integrar o país (em 1885), contra os interesses da maior parte das potências da região (com os austro-húngaros e os turcos à cabeça mas também contra os interesses dos "eternos aliados" russos) e esteve na origem de uma guerra relâmpago entre a Sérvia e a Bulgária em Novembro desse ano, quebrando uma longa aliança entre ambos os países que remontava aos tempos da ocupação turca. Temendo a unificação das várias regiões búlgaras, diz-se que o Rei sérvio (Milan I) terá enganado os seus soldados dizendo-lhes que iam ajudar os "irmãos" búlgaros na guerra contra o império Otomano.Plovdiv habituou-se a ser a referência cultural da Bulgária e a sua arquitetura reflete na perfeição aquilo que ficou conhecido como a "Renascença Búlgara", que grassou no séc. XIX, inspirada num desejo de libertação das amarras otomanas e marcada por uma forte tentativa de restabelecer uma identidade nacional. Apesar disso, Plovdiv é também - e sempre foi - multicultural: búlgaros, na maioria, mas também as comunidades turca, cigana, judaica, arménia e grega continuam a manter vivas as suas tradições na cidade que este ano é, a par de Matera em Itália, Capital Europeia da Cultura.Plovdiv é uma cidade boémia e, por isso, há uma expressão que faz parte do quotidiano dos seus habitantes: Ailyak. É uma palavra que não tem tradução direta mas significa, mais ou menos, a doce arte de fazer tudo com calma e em modo descontraído. E é por isso que qualquer visita a Plovdiv deve começar na Praça Central (Ploshtad Tsentralen) e, a partir daí, seguir pela principal rua pedestre (Knyaz Alexander I), ladeada por inúmeras lojas, cafés e restaurantes.Logo no início do percurso, umas ruínas romanas e, mais adiante, uma parte de um estádio romano cujos destroços emergem debaixo do pavimento. Se o trajeto até então não fosse por si só impressionante, começamos a avistar um minarete de 23 metros até que a mesquita Dzhumaya (construída em 1364, no início da ocupação turca) se revela por inteiro. É a segunda mesquita mais antiga da Europa, sendo uma das mais frequentadas pela comunidade turca que, de resto, nunca abandonou a cidade. Por baixo da entrada, um café que serve as mais típicas iguarias turcas de Plovdiv: o kufene e a baklava são dois dos doces obrigatórios, a acompanhar com um café turco ou um sumo.Adiante, depois de uma boa subida, Stari Grad; a parte antiga da cidade, onde se encontram as típicas casas da Renascença Búlgara do séc. XIX., muitas ainda habitadas. Nesta parte do burgo, tudo parece inalterado e Ailyak continua a reinar. Por isso, justifica-se uma ida ao Raha Tepe Beer House, no topo de uma das colinas da cidade (sim, Plovdiv também tem sete colinas), ao fim da tarde, para beber uma cerveja e petiscar umas batatas com Sirene (o queijo búlgaro que, apesar de ser considerado próximo do Feta tem um sabor mais salgado e forte).Também em Stari Grad encontramos uma das maiores atrações da cidade: o esplendoroso e imponente anfiteatro romano, descoberto em 1970, depois de uma derrocada, que ainda hoje é o palco preferencial para espetáculos de ópera e música clássica, mas também pop ou rock. Por trás, a vista da cidade "moderna" não deixa de proporcionar um contraste raro.Se Plovdiv já começava a entranhar-se, rendi-me à cidade quando entrei no bairro Kapana (ou "Teia"), uma espécie de Bairro Alto (nos seus tempos áureos), num sítio plano, com uma atmosfera que só é possível encontrar nos Balcãs. Restaurantes, bares, galerias, lojas de artesãos - tudo concentrado num dos mais interessantes bairros da Europa. Kapana fervilha e atrai-nos para o seu interior tal e qual uma teia.Para jantar, as escolhas são mais que muitas, mas o Pajav é um dos sítios mais procurados. Fomos lá por sugestão de uma local e não desiludiu. Grande parte dos pratos vêm da cozinha tradicional búlgara, mas são confecionados e preparados tendo por base uma abordagem moderna. Uma salada shopska, umas iscas à maneira de Plovdiv, umas salsichas de cavalo ou umas batatas com sirene são alguns dos pratos a experimentar.A lista de rakia, bebida típica búlgara e na generalidade dos balcãs, é rica e variada, podendo optar-se por uma série de tipos, destilados a partir dos mais diversos frutos. A seu favor, também, o elevado teor alcoólico (que normalmente ronda os 40%). Os preços são incrivelmente baixos: uma refeição que em Portugal rondaria os €40 por pessoa, aqui não ultrapassa €15. Em Kapana a noite segue e com um ambiente que não para de surpreender: a quantidade de arte de rua é assinalável e os bares têm muita pinta. Mas Kapana merece, sem dúvida, uma visita diurna e compras de produtos feitos por artesãos locais, com grande destaque para a roupa e para o calçado: original, peças quase únicas e exclusivas e a preços suportáveis.Para a pernoita aconselha-se, sem dúvida, um local bem no centro. Nada justifica uma ida para os arrabaldes ou fora do casco histórico, considerando a oferta e, uma vez mais, os preços bastante acessíveis, tanto no alojamento local como na hotelaria.O facto de Plovdiv ser capital europeia da cultura exponencia a sua, já variada e rica, oferta cultural. Ao longo deste ano, inúmeros concertos, peças de teatro, exposições, tudo sob o mote "Juntos", funcionando como uma homenagem à diversidade e à multiplicidade cultural, vão preencher os espaços de espetáculos na cidade. É comum depararmo-nos com eventos na rua, precisamente a celebrar essa diversidade, apontando-a como uma das principais virtudes de qualquer sociedade moderna.Sendo uma cidade voltada para o futuro, Plovdiv não se esconde no impessoalismo ou na massificação dos hábitos de consumo. Pelo contrário, assume a sua identidade e os gostos particulares das suas gentes, contrariando uma uniformização, quase generalizada, que se vem afirmando em muitas cidades europeias. Plovdiv é Philippolis, é Filibe, é Kendrisia, é Pulpudeva. É todos esses nomes e todas essas culturas. E essa continua a ser a sua grande riqueza. Além disso, também a valorizar a sua longa história e voltando ao início, o facto de esta ser a cidade natal de Hristo Stoichkov não é de somenos importância.