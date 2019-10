A Companhia Caótica está a festejar 10 anos de colaboração com a Fábrica das Artes, o serviço educativo do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e assinala a data redonda com o Festival 10 Anos de Caos - Celebrar o Tempo que Passa, com propostas para toda a família, de 24 de outubro a 2 de novembro.Em sessões contínuas (o dia inteiro e com entrada livre), há filmes que documentam o trabalho da companhia, a partir de espetáculos ou oficinas. Além disso, será reposto o thriller gastronómico Sopa Nuvem, um sucesso já com oito anos, enquanto A Grande Invasão, uma conferência-espetáculo que combina fantasia e ciência, se alia a uma exposição sobre ritos e mitos, sob o título Novas Sereias.Na Barriga, uma representação da vida dos bebés nos ventres das mães, com recurso a marionetas, 5 Fábulas para Não Adormecer, peça sem palavras a partir de cinco dos sete pecados capitais, e Crevescer, um espetáculo sobre a passagem do tempo, completam o programa.