Pela primeira vez, duas mulheres nomeadas para o óscar de melhor realização

Mank, o filme a preto e branco, que retrata o processo de escrita do filme Citizen Kane, lidera a corrida aos Óscares desde ano com 10 nomeações. Num ano, em que pela primeira vez em 93 anos de história, duas mulheres estão nomeadas na categoria de Melhor Realizador.



Chloe Zhao está nomeada pela realizaçãodo filme Nomadland e Emerald Fennel está nomeada pelo filme Promising Young Woman (Uma Miúda com Potencial).



Nas categorias principais nota ainda para a nomeações de Viola Davis, Carey Mulligan ou Gary Oldman e Anthony Hopkins, nomeados na principal categoria de representação. Na categoria de melhores atores secundários destaque para Glenn Close e Olivia Colman ou Sacha Baron-Cohen e Daniel Kaluuya.



Na corrida a melhor filme estão 10 candidatos, entre eles Mank, O Pai, Nomadland ou Uma Miúda com Potencial. Depois de Mank, todos os filmes mais nomeados contam com seis nomeações cada e são eles: O Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Nomadland, Sound of Metal e Os 7 de Chicago.



A cerimónia deste ano foi adiada para 25 de abril, depois dos Óscares terem sido cancelados no ano passado, devido à pandeia de covid-19.



Confira os nomeados nas principais categorias:



Melhor Filme

O Pai

Judas e o Messias Negro

Mank

Minari

Nomadland - Sobreviver na América

Uma Miúda com Potencial

Sound Of Metal

Os 7 de Chicago



Melhor Realização

Thomas Vinterberg (Another Round)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Uma Miúda com Potencial)



Melhor Ator

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s A Voz Suprema do Blues)

Anthony Hopkins (O Pai)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)



Melhor Atriz

Viola Davis (Ma Rainey’s A Voz Suprema do Blues)

Andra Day (The United States v. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Uma Miúda com Potencial)



Melhor Ator Secundário

Sacha Baron Cohen (Os 7 de Chicago)

Daniel Kaluuya (Judas e o Messias Negro)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas e o Messias Negro)



Melhor Atriz Secundária

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Lamento de uma América em Ruínas)

Olivia Colman (O Pai)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-jung Youn (Minari)



Melhor Filme de Animação

Bora Lá

A Caminho da Lua

A Olvelha Choné, o Filme: A Quinta Contra-Ataca

Soul: Uma Aventura com Alma

Wolfwalkers