Paul Schrader com mais um filme que promete desespero e esperança

Depois de décadas a filmar polícias, chulos e outros marginais, Schrader tem neste No Coração da Escuridão o seu filme mais religioso, ao mesmo tempo que vemos qualquer coisa de Travis Bickle no reverendo de Ethan Hawke.



Em estreia esta quinta, 12, não é apenas um regresso à boa forma do escritor de Touro Enraivecido e do realizador de American Gigolo. É sobretudo uma prova de vida de alguém que caiu numa espiral de alcoolismo e depressão, julgando que, depois de mais dois fiascos - Vale do Pecado, em 2013, e Vingança ao Anoitecer, de 2014 - não o deixariam voltar a realizar. Deixaram, em boa hora.





Em no coração da escuridão, uma grávida interpretada por Amanda Seyfried (Mary) pede ao reverendo Toller (Ethan Hawke) que fale com o seu marido Michael (Philip Ettinger), um ambientalista radical que não está a conseguir lidar com a ideia de trazer uma criança a um mundo que, acredita ele, está à beira de um colapso ecológico.Michael está desesperado, perdeu a esperança. Toller sabe o que é estar desesperado (perdeu um filho) e procurar a esperança. Encontrou-a na fé e na religião, mas voltará a cair durante o filme que está a ser recebido como a obra-prima de Paul Schrader, o culminar de uma carreira com muitos altos e baixos, e a súmula das suas obsessões.Schrader teve uma educação calvinista e considerou ser padre. Antes de Taxi Driver (1976) escreveu Transcendental Style in Film (1972), livro sobre o espiritualismo nos filmes de Ozu, Bresson ou Dreyer.