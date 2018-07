Dwayne Johnson, The Rock, em mais um blockbusters: Arranha-Céus

Há 10 anos, quem imaginaria que Dwayne "The Rock" Johnson estaria na lista dos actores mais bem pagos do mundo? Filho de Rocky Johnson, lutador de wrestling profissional que gozou de algum sucesso nas décadas de 1960 a 1980, Dwayne seguiu as pisadas do pai em meados dos anos 1990 e tornou-se uma lenda da WWF (agora WWE). Antes disso, fez parte da equipa universitária de futebol americano, os Miami Hurricanes (ou The U), nos seus anos de ouro, vencendo um campeonato em 1991. Contudo, não fez nome no futebol e trocou-o pelo ringue, até que, no início deste século, começou a carreira de actor, conseguindo um contrato chorudo (de 5,5 milhões de dólares) no seu primeiro papel principal, em O Rei Escorpião, de 2002. A década foi avançando sem brilhantismos de nota, entre filmes de acção (Doom), comédia (Olho Vivo) e o épico (Southland Tales). The Rock parecia condenado a não atingir, no grande ecrã, o sucesso que alcançou no wrestling. Tudo mudou em 2011, ao entrar no quinto capítulo de Velocidade Furiosa, revitalizando a série com a sua personagem - Hobbs - e percebendo que tinha de pôr mais da sua pessoa na ficção do que a caricatura que criou para o ringue.De caminho, o cognome The Rock caiu: a assinar Dwayne Johnson, disputa agora os lugares cimeiros do top 10 dos actores mais bem pagos, a cujo topo chegou em 2016, descendo ao segundo lugar em 2017. É o protagonista de uma das melhores séries de comédia dramática da actualidade, Ballers, da HBO, e tornou-se a cara dos blockbusters e filmes para famílias, na pele de heróis sempre dispostos a salvar os seus e o mundo. Aí está, esta quinta, 12, em estreia, o seu momento Bruce Willis: Arranha-Céus, o segundo blockbuster com ele a surgir em 2018, depois de Rampage - Fora de Controlo. Com acção rija como pedra - cordial oferta de The Rock.