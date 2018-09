Open House Lisboa: Fim-de-semana de porta aberta

A 7.ª edição do Open House Lisboa realiza-se sábado e domingo, 22 e 23 de Setembro, com um roteiro de 84 espaços, dos quais 38 são novidade

A iniciativa open house regressa a Lisboa este fim-de-semana, 22 e 23 de Setembro, para a sua 7ª edição de portas abertas ao público.



Durante dois dias os lisboetas terão nova oportunidade para conhecer por dentro alguns dos locais emblemáticos da cidade, nalguns casos edifícios que não foram concebidos para estarem abertos ao público, como a sede da Vodafone, no Parque das Nações (da autoria dos arquitectos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves), e, noutros, espaços que simplesmente deveriam ser do domínio privado, como o Loft Braço de Prata, um apartamento adaptado de um antigo escritório, na zona da Matinha (intervenção do arquitecto Marcelo Dantas).



O caso do loft é paradigmático da Lisboa actual, em que a elevada pressão imobiliária leva a transformar um escritório em apartamento. O caso dá também o mote para esta edição do Open House Lisboa - "Habitar Lisboa em Transformação" -, comissariada pelo professor Luís Santiago Baptista e pela investigadora Maria Rita Pais.



Dos 84 espaços "de portas abertas", 38 estreiam-se nesta iniciativa que aconteceu pela primeira vez em 1992, em Londres. A rede internacional reúne já 42 cidades em todo o mundo, sendo Basileia (Suíça), Rosário (Argentina), Cidade do México e Macau as mais recentes da lista.