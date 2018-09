Crítica de cinema: Slender Man

"Sylvain White tem um saco cheio de truques e um ecrã tão escuro que o espectador poderá pensar que há uma luz no projector que se fundiu, o que cria um ambiente opressivo e possibilita vários sustos eficazes", escreve Tiago R. Santos

Sabem o que é assustador? Duas miúdas de 12 anos que, influenciadas por uma lenda urbana criada num fórum da Internet, esfaquearam uma amiga. Há inclusive um interessante documentário da HBO sobre o terrível acontecimento: Beware the Slenderman, de Irene Taylor Brodsky. Ficção que contaminou a realidade e agora, com Slender Man, se transforma num banal filme de género, nada mais do que uma variação menos interessante de The Ring - O Aviso, de Gore Verbinski.



Quatro amigas adolescentes assistem a um vídeo na net e evocam uma entidade - o que nunca acaba bem. Sylvain White tem um saco cheio de truques e um ecrã tão escuro que o espectador poderá pensar que há uma luz no projector que se fundiu, o que cria um ambiente opressivo e possibilita vários sustos eficazes. Mas tudo ao redor é vazio.



Nota: 2 estrelas



De Sylvain White

EUA • Terror • M14 • 93m

Com Júlia Goldani Telles e Joey King