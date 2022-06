Onde “festivalar” esta semana?

Em Loulé...

As músicas do mundo são o prato forte do festival que desde 2004 leva ao casco medieval de Loulé um cartaz heterogéneo, que combina artistas portugueses e internacionais, quase sempre com o foco na Bacia do Mediterrâneo (ou seja, Sul da Europa, Norte de África e Oriente próximo): este ano, traz pela primeira vez uma cantora da Mauritânia, Noura Mint Seymali. De 30 de junho a 3 de julho, com passes a €40, propõe 90 horas de música, 66 concertos e mais de 300 músicos a atuar em 12 palcos – embora os nomes mais sonantes se distribuam apenas pelos clássicos quatro, Matriz, Cerca, Castelo e Chafariz. Em destaque estará Cabo Verde, com Nancy Vieira e o coletivo RE:Imaginar Banda Monte Cara, que recria o mítico Monte Cara, o primeiro espaço lisboeta da cultura cabo-verdiana, em estreia absoluta. Mais a não perder? A banda ucraniana Go_A, a angolana Aline Frazão, o jamaicano Anthony B, o tuaregue Bombino, o chileno Chico Trujillo, os brasileiros Mallu Magalhães e Johnny Hooker ou o espanhol Rodrigo Cuevas. Não é a sua onda? Saiba que há outro festival no Algarve, de 6 a 8 de julho: o Rolling Loud, na praia da Rocha, com os rappers J. Cole, A$AP Rocky e Future como cabeças de cartaz.