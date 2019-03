Ólafur Arnalds toca em Braga, Porto e Lisboa

O islandês, premiado com um BAFTA pela música da série Broadchurch, está de volta com re:member

No domingo, 10 de março, às 21h30, no Theatro Circo, em Braga (por €25), no dia seguinte, 11, às 21h na Casa da Música, no Porto (a €30), e na terça, 12, também às 21h, no Coliseu dos Recreios de Lisboa (com bilhetes de €20 a €70), os fãs portugueses do compositor, multi-instrumentista e produtor islandês ouvem pela primeira vez ao vivo re:member, editado no verão e que sucede a Island Songs, de 2016.



No centro do espetáculo, que inclui um quarteto de cordas e um baterista/percussionista a acompanhar Ólafur, estarão dois pianos semigenerativos, que se tocam a si mesmos.



O músico e a sua equipa desenvolveram-nos ao longo de dois anos, usando-o hoje como ferramenta de composição e material de performance: de cada vez que são tocados soam um pouco diferentes, conferindo singularidade às atuações.