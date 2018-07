O Que Perdemos, um livro de Zinzi Clemmons

O Que Perdemos

Zinzi Cresceu em Filadélfia. Thandi cresceu na Pensilvânia. Zinzi é escritora, Thandi personagem. A história que uma conta, a outra vive - O Que Perdemos, romance de estreia de Zinzi Clemmons, é o que resulta disso. Por email, a autora explicou à SÁBADO como chegou a esta história.E que história é esta? Thandi, criada na Pensilvânia, olha a infância da mãe, passada lá longe em Joanesburgo, como um tempo longínquo - e, no entanto, com um peso muito presente. Sentindo no intervalo das coisas, Thandi não se sente branca nem negra, americana ou estrangeira. É enquanto a mãe vive o estado terminal de um cancro que Thandi começa a procurar alguém para amar.Não há coincidências: "Comecei a escrever o que acabaria por ser O Que Perdemos quando a minha mãe estava a morrer. Aquilo que eu estava a escrever não era ainda um romance, eram notas do que eu pensava e observava."Foi só mais tarde, quando Zinzi revisitou o material, que percebeu tudo: "Percebi que estava ali uma história importante, sobre a qual eu também precisava de escrever." A importância não era relativa: Zinzi sabia que Thandi representava todas as pessoas que já perderam alguém."Espero, sinceramente, que O Que Perdemos ressoe nas pessoas que passaram pela experiência de perderem alguém importante. Para todas as outras pessoas, espero que se sintam desafiadas a pensarem diferente, a serem mais sensíveis na relação com os outros e que sintam vontade de explorar o mundo."Editora Minotauro