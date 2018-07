GLOW, segunda temporada chega à Netflix com mais wrestling

Nesta segunda temporada de GLOW, as mulheres deste show têm de lidar com a fama: no ringue e fora dele.

As relações dentro (e fora) do set de GLOW são ácidas e acima de tudo stressantes. A segunda temporada desta série, acrónimo de Gorgeous Ladies of Wrestling, dirigida por Liz Flahive e Carly Mensch, estreia-se terça-feira, 26, e tem todos os ingredientes para que os ânimos se exaltem… falta saber em que episódio.



Com uma série televisiva para gravar, Sam (Marc Maron) leva uma bofetada da vida real agora que é director de um grande projecto e, ao mesmo tempo, tem de ser pai da filha adolescente. Já Ruth (Alison Brie) não consegue encontrar o balanço harmonioso entre o wrestling e a vida pessoal quando ultrapassa a fronteira da hierarquia de poder e Sam lhe retira todos os privilégios. Debbie (Betty Gilpin), forçada a voltar ao mundo artístico por causa do seu bebé, vê-se a braços com um divórcio e luta por reconhecimento no trabalho, enquanto única produtora mulher num mundo de homens. Já a equipa fica KO com as consequências do estrelato e dos interesses comerciais do canal K-DTV (que leva o show para o ar) que instiga a competição entre elas.



Com bodys de licra cavados em cores garridas, meias de rede e cabelos armados, esta série não é só a história ficcionada do original GLOW (campeonato de wrestling profissional para mulheres que surgiu em 1986), mas também uma abordagem ao racismo e sexismo na década de 80.



As carreiras destas mulheres estão lançadas. Resta saber se não irão ao tapete.