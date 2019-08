O Paredes de Coura de New Order em cinco virtudes

A reputação entre os melómanos é mítica e o feedback de quem experimenta perto de unânime: Paredes de Coura não precisa dos maiores nomes do país para se contar entre os seus maiores destaques musicais. O que tem o festival minhoto, afinal, de tão especial? Pegámos em cinco momentos do dia que viu a imposição das novas gerações, os pequenos a fazer de grandes e a sagração de hinos intemporais para falar de virtudes que já são courenses por natureza.

A terra e as suas gentes

Demasiadas vezes ficamos com a impressão de que o motivo pelo qual não se fala da vivência dos festivais é que o cômputo geral não ganha nada com isso - em alguns casos, corre mesmo o risco de perder. Não poupemos, por isso, palavras em dizê-lo: a amabilidade dos locais, deslumbrante paisagem natural e ambiente de profundo respeito e cumplicidade que se vive dentro e fora do recinto é motivo tão válido para voltar a Coura quanto qualquer cabeça-de-cartaz, e qualquer passagem pela praia fluvial, por mais breve que seja, confirma isso mesmo. Que não se corra o risco de esse facto passar despercebido.



O mundo na música

Quem ouvisse de longe correria o risco de não achar nada de especial, mas a abertura do Palco Vodafone dos Khruangbin foi um dos grandes momentos do festival até ao momento. Não apenas porque acompanhou perfeitamente o ambiente de fim de tarde (uma das mais felizes escolhas em matéria de horários), mas principalmente porque comungar daquela mescla improvisacional entre blues, rock, psicadelismo, música de dança, ritmos orientais e latinos relembrou-nos - à semelhança dos congoleses KOKOKO! na after party do dia anterior - do quão fácil é descobrir o mundo na música, desde que a tarefa caia em mãos capazes. E o trio texano de guitarra, baixo e bateria mostrou tê-las de sobra.





Os últimos cartazes contam-nos a história de um evento que aposta na nova música acima de tudo, e no dia que veria a sagração de um dos nomes de sempre não se deixou de ouvir a vitalidade de uma juventude que teima em falar alto e a bom som. Logo às 20h30, o Palco Vodafone.FM rebentou pelas costuras para ver a festa deregada a Mac DeMarco, internet e anos 80, que deu provas de ser uma das boas faíscas de ignição da energia de festival. E, mais do que confortáveis junto do público de Coura, não precisaram de ser muito afáveis para render o anfiteatro a pancadas com os temas mais eletrizantes de Teens of Denial e Twin Fantasy.Desde sempre o local onde aos nomes de pequeno e médio porte é dado o grande palco a experimentar, Paredes de Coura já estreou vários nomes que viriam a ser enormes, e o segundo dia desta edição não foi diferente: como tinha feito Julia Jacklin na véspera, o indie rock deagigantou-se quando o clímax emocional o exigiu, e, colocados a tocar à 1h da manhã e depois do cabeça de cartaz (uma das menos felizes escolhas em matéria de horários) mostraram, numa atuação de altos e baixos, que ainda assim são capazes de jogar na liga dos crescidos quando o vento sopra a seu favor.Não sendo propriamente dado a reminiscências e revivalismos, não é todos os anos que este festival traz não apenas um, mas dois titãs da história da música popular. Digamo-lo sem ambiguidades: ao lado de Kraftwerk (no EDP Cool Jazz) ou The Cure (no NOS Alive), a vinda dosde Bernard Sumner e Stephen Morris a Paredes de Coura é um dos grandes acontecimentos deste ano na música em Portugal - a monumentalidade do momento sentia-se no ar nas fileiras da frente, e os incríveis visuais, óbvia destreza e magnífico som dos veteranos britânicos não se limitaram a fazer jus à expectativa.Até porque, através das suas canções, não foi apenas uma grande atuação de uma grande banda ao vivo que se testemunhou, mas a manifestação de um legado a cuja influência e abrangência nem sempre reconhecemos o mérito devido. Ainda que a ausência do baixo de Peter Hook se notasse, os apelos aos mitológicos tempos deforam muito bem-vindos, com She's Lost Control e Love Will Tear Us Apart a arrancar os maiores aplausos. E ouvindo em tempo real os maiores singles dos New Order - Blue Monday acima de todos eles - na voz de um surpreendentemente enérgico e bem-disposto Sumner, pareceu-nos difícil conceber que tenha havido um tempo em que misturar pós-punk e música eletrónica não era a ideia mais natural do mundo.