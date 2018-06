O Novo Mundo, uma peça d'Os Possessos na Culturgest

Catarina Rôlo Salgueiro, João Pedro Mamede e Nuno Gonçalo Rodrigues fundaram Os Possessos em 2013, à saída do Conservatório, para "chamar ainda mais gente" ao teatro - o que têm conseguido: à quinta produção, chegam ao Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa, com uma peça original, criada e encenada colectivamente, envolvendo cerca de 30 artistas - dos quais 17 estarão em palco, entre os dias 27 e 30 (às 21h30). Com processo criativo iniciado em Novembro, juntando sete artistas de diferentes quadrantes a conversar, a adaptar textos e a escrever, O Novo Mundo cruza distopia e realidade para analisar a sociedade actual, partindo de ideias e palavras de Roberto Bolaño, Zadie Smith, David Foster Wallace ou Adília Lopes. Bilhetes a €12 (jovens e desempregados pagam €5).