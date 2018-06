Nas ruas do Porto do São João

Na noite de 23 para 24 é um vaivém rua acima rua abaixo, daqueles que sobem depois do último "pum" do fogo-de-artifício e dos que descem no fim do concerto dos Aliados (que este ano vai receber o tributo ao Conjunto António Mafra e José Cid).



Há contudo quem prefira ficar a dançar pela noite fora no mesmo sítio - e esses geralmente apontam para as Escadas dos Guindais, mais precisamente para a sede do Guindalense Futebol Clube. "As nossas noites de São João são míticas", diz-nos Rui Barros, presidente do clube que da sua esplanada consegue abraçar a Ponte D. Luís e as águas do Douro com uma vista de fazer inveja a qualquer imobiliária.



Rui já chegou a aceitar reservas, "que começavam a ser feitas em Janeiro, às vezes ainda em Dezembro", mas de há uns anos para cá deixou-se disso. O que quer é que as pessoas cheguem a qualquer hora, entrem e comam a sua sardinha ou bifana, dancem até mais não e saiam quando a vontade de seguir a romaria ou de ir para casa descansar assim o ditar.

"Somos uma instituição da Sé do Porto, mas aberta ao mundo" e é nesse espírito que se celebra por estas bandas o São João até às 8h.



Das Fontainhas a Lordelo do Ouro, sempre à beira-rio

O sentimento bairrista é transversal a qualquer freguesia do Porto, do pátio mais pequeno, onde os vizinhos se juntam para celebrar em comunidade, ao largo mais airoso, com os carrosséis a girar para os miúdos, as farturas a saírem quentinhas e as sardinhas a estalarem na brasa até não restar uma no gelo.



É assim que Joaquina Queirós leva o seu São João há 31 anos, sempre nas Fontainhas e aos comandos do Romeiro Lavrador. Também neste restaurante itinerante, pousado sobre o rio, não há lugares marcados. A festa, essa, está sempre garantida: "Uma brincadeira aqui, uma dança acolá, a sardinha a pingar no pão" e viva o São João!



Uns quilómetros adiante, já depois da Sé, Zé Dantas conta como é que os festejos são preparados na sua Miragaia, a histórica freguesia de mercadores que foi resistindo estoicamente e ao longo das décadas às cheias mais cruéis do Douro.



É na Casa Mariana, "a casa mais antiga de Miragaia", que vai colocando as quadras à porta e umas bandeiras (porque estamos em altura de Mundial) a ladear a esplanada. Na noite de São João o largo fecha aos carros e as pessoas vão-se aglomerando à volta do palco para dançar de fino na mão, "é a festa mais aguardada do ano" e a única com polícia a noite toda, "é muito segura", acrescenta. Contudo, as sardinhas não são com ele, "isso é com a Dona Florinda", uns metros mais acima, que na noite de 23 para 24 abre a sua casa e o seu terraço para receber quem lá quiser cear.

"Eu mando as pessoas para a Dona Florinda e ela recomenda a minha casa para a festa." Estão ali um para o outro, aliás, como acontece nestas freguesias mais antigas da cidade.



Ficar em Miragaia é sempre uma aposta segura - e como é bonito passear pela antiga zona da Judiaria, entre as Virtudes e o Convento de Monchique, pelas Escadas íngremes do Monte dos Judeus - mas mais à frente, contornando o Cais das Pedras, Massarelos também tem uma palavra a dizer.



Eva parece das mais entusiasmadas por estes lados, "é uma festa muito animada", diz-nos a menina de 11 anos, de sorriso aberto e olhos esbugalhados. Ela, que prefere dar e receber umas boas marteladas do que ser surpreendida por um alho-porro, ajuda nesta noite os pais no Ice Bar com as despesas da casa, "até às 6h da manhã é sem parar!"



Eva consegue aproveitar a música para se divertir com os amigos e para lançar uns balões (se a proibição do ano passado não se estender para este ano). Depois de fechar o bar, Eva, os pais, os amigos e quantos mais se juntarem vão juntos tomar o pequeno-almoço à Paparoca da Foz, "é tradição", há que cumpri-la. Não é a única a acabar a noite - ou a começar o dia - na Foz. No São João há muitos que vão da Ribeira até lá para se deitarem na areia e deixarem a sua folia entregue ao mar. Antes porém, ainda Lordelo do Ouro ou Nevogilde, no seu bailarico junto à igreja, têm outras histórias para contar.



Bairro a bairro, freguesia a freguesia trocam-se vivas e palavras de alegria, escrevem-se quadras numa toalha de papel, num rótulo de cerveja, estranhos dançam agarrados e abraçam-se como se se conhecessem desde sempre, como se aquela noite fosse a mais importante das suas vidas - e não será mesmo? É o Porto em toda a sua generosidade e esplendor. Percorrê-lo no São João é conhecê-lo a fundo - e não há guia que o possa explicar tão bem como as suas gentes.





São 15h30 e Sílvia da Maria Preta joga às cartas em frente à casa de fados Varanda da Saudade, uma das mais simbólicas da tradição do fado vadio portuense. A pouco mais de uma semana do São João, já a Rua Escura está aperaltada com bandeirinhas às cores, que se vão entrelaçando nas duas faces de edifícios estreitos enquanto os manjericos se mostram cheirosos à janela."Adiantámos o São João em duas semanas", diz-nos a rir esta moradora de 47 anos, nascida e criada na Sé, tal como Maria João, Paula, Céu, Manuela e Diana, as outras companheiras de jogo. Para elas não há freguesia mais linda na cidade - e só têm pena que, com a União de Freguesias, já não a possam levar com o todo o seu bairrismo até às rusgas de São João. Mas isso não invalida que não façam uma "festa de arromba" dia e noite fora. "O São João começa bem cedo" explica Sílvia, "às 7h já estou a pé a vender sardinhas na rua". Depois prepara as brasas para o almoço e a partir daí não larga mais o fogareiro: "é até de madrugada!"Descendo pela Rua da Banharia em direcção à Ribeira, nestes declives íngremes de casas esguias - os declives que da outra margem pintam a paisagem deste Porto tão antigo e cheio de encantos - sucedem-se os rádios com música alegre, as decorações populares, a imagem do santo com o seu cordeiro pintada num azulejo à porta de casa ou numa estátua pequenina à janela.