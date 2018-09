Lux Interior, o festival que celebra a cena rock de Coimbra

Cresceu notavelmente, à 2.ª edição, que acontece de quinta a sábado, 13 a 15 de Setembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra, o festival Lux Interior, que há um ano nasceu, pela mão da editora conimbricense Lux Records (dirigida pelo melómano Rui Ferreira, para celebrar a cena rock da sua cidade, que apelida de "fervilhante" - com razões para isso, desde os tempos dos já "históricos" Tédio Boys).Os Belle Chase Hotel, regressados de longo hiato para festejar os 20 anos de Fossanova (que será reeditado em breve) e para gravar novo material de estúdio para a editora que organiza o festival, são os naturais cabeças-de-cartaz, a fechar a última noite, a de sábado, 15, mas há boas razões para comprar o passe de 3 dias, a €35 (ou pelo menos para 13 e 14, €15 cada, ou 15, a €20) - e são todas "made in Coimbra":A 13, há Ruby Ann, cantora de relevo da cena rockabilly nacional, de volta aos palcos depois da aventura com os Boppin' Boozers, e Portuguese Pedro, em que Pedro Serra evoca a estética musical dos anos 40 e 50. The Legendary Tigerman (que é Paulo Furtado, o ex-Tédio Boys) regressa a casa com Misfit, na sessão de dia 14, que arranca com a nova banda de Kaló (também ex-Tédio Boys). A 15, cabe aos The Walks abrir para a banda de JP Simões, Pedro Renato e Raquel Ralha, os Belle Chase Hotel.