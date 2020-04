Keukenhof, o

Ao contrário das vidas e dos planos de que está a cumprir o isolamento social, a natureza não está suspensa. A primavera chegou, indiferente à crise da humanidade, e nos Países Baixos o ex-líbris do país floresceu.maior jardim de de bolbos do mundo está por esta altura completamente florido, mas de portas fechadas a organização decidiu mostrá-lo ao mundo através da internet. Por estes dias pode dar um passeio entre túlipas e jacintos online.No canal de youtube do Keukenhof é o diretor do parque, Bart Siemerink, que dá as boas vindas aos convidados e mostra o seu lugar favorito de todo o recinto, a colina das flores. "No outono passado plantámos 60 mil bolbos nesta colina: 26 variedades de tulipas e três variedades de crocus que resultam em oito semanas de plantas a florir", explica, mesmo antes de mostrar a showwinner, a tulipa vermelha, icónica do parque já que é, todos os anos a primeira a florir.O vídeo lançado no final de março deu início a uma série de outros vídeos (continuam a ser publicados) que vão mostrando os diferentes tapetes de flores que Keukenhof tem este ano e algumas curiosidades sobre as flores e os diferentes jardins. Há jardineiros com anos de experiência neste parque a falar sobre as suas plantas e recantos favoritos — é o caso de André Beijk, que trabalha ali há 34 anos e gosta de narcisos. "Podemos plantá-la em todo o lado: na floresta, debaixo de arbustos, no bonito tapete de flores, nada disso interessa aos narcisos", conta André.Ao contrário do que acontece desde 1857, em 2020 esta exposição de flores não recebe os milhares de visitantes de todo o mundo que aparecem por volta do mês de abril. Os bilhetes compram-se online com vários meses de antecedência, mas este ano, por causa das medidas restritivas impostas até 1 de junho naquele país, os portões só se abrem aos jardineiros que ali trabalham. No outono passado foram plantados em Keukenhof 800 variedades de tulipas num total de sete milhões de bolbos.