O Festival Circular, em Vila do Conde, volta com vídeo, concertos e dança

As artes performativas estão de volta a Vila do Conde. É a 16ª edição do festival Circular, de 19 a 26 de setembro, que junta improvisação, concertos imersivos, performance e um seminário de José Maria Vieira Mendes, do Teatro Praga. Entre o Teatro Municipal e o Auditório Municipal de Vila do Conde vão passar artistas como Volmir Cordeiro, Vera Mantero ou Angélica Salvi.O Circular 2020 quer ser um lugar de experimentação multidisciplinar, one teatro, dança, música e as artes visuais se cruzam sem fronteiras para estes formatos. A programação,arranca com os coreógrafos Vera Mantero e Luís Guerra e uma improvisação que os junta pela primeira vez. "Pintura transparente sobre tela invisível" é apresentada no Auditório Municipal às 21h30. No mesmo dia, a harpa e o vídeo entram em "Sinestesia", o concerto de Angélica Salvi com La Skimal (Teatro Municipal, 22h45).A programação promete ainda a estreia de,um espetáculo de

O espetáculo de encerramento fica a cargo de Volmir Cordeiro e Marcela Santander, às 22h30, no Teatro Municipal. É a estreia Nacional de "Época", inspirado por mulheres artistas do século XX, uma "peça que reflecte sobre a importância das rupturas, do desvio e da resistência", lê-se em comunicado de imprensa. Antes do encerramento acontecerá ainda o seminário "O desaparecimento do público. Pensar as artes performativas", organizado por José Maria Vieira Mendes, dramaturgo dos Teatro Praga. No Centro de Memória, em Vila do Conde, questiona-se o lugar das artes performativas e do público (18 e 19 de setembro, €30, gratuito para estudantes universitários).