Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim-de-semana (em casa)

1. Neste novo período de confinamento, o Teatro Nacional de São Carlos ajustou parte da sua programação para o online, na iniciativa #SãoCarlosVoltaASuaCasa. Todas as sextas e domingos, às 21h e 16h respetivamente, são transmitidos espetáculos no Facebook e no canal de YouTube do teatro. Para esta sexta, 5 de fevereiro, a propostas é o concerto do violinista Hugues Borsarello e do violetista Gérard Caussé, sob direção de Pedro Neves, num programa integralmente dedicado a Mozart: inclui o Concerto n.º 4 em Ré Maior para violino KV.218 e a Sinfonia Concertante em Mib Maior para violino, viola e orquestra Kv.364, considerada a sua máxima realização neste género. No domingo, dia 7 de fevereiro, será apresentado Des Knaben Wunderhorn (A Trompa Maravilhosa do Rapaz), de Gustav Mahler, em versão para voz e orquestra de câmara. A soprano Ana Quintants e o barítono Luís Rodrigues são dirigidos neste programa por Joana Carneiro.





