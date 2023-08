Nunca mais é sábado: de concertos a exposições, temos 7 ideias para o seu fim de semana

1. Na zona Oeste do País, a praia da Areia Branca, na Lourinhã, volta a receber este fim de semana o Sons na Areia. A quarta edição do festival, de entrada livre, levará até à região concertos de Fogo Fogo e Pedro Mafama - esta sexta-feira, 4 de agosto - e atuações de The Legendary Tigerman e Ray, no sábado, 5. Em ambos os dias, a música ouve-se a partir das 22h.



2. Este sábado, 5 de agosto, é dia de inauguração de uma exposição de relevo. Intitulada Mário Cesariny: Em todas as ruas te encontro, a mostra inaugura às 18h na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, e pode ser vista até 8 de setembro de 2024. A fundação, que detém grande parte do acervo pessoal do poeta e surrealista português, comemora assim os 100 anos de nascimento do escritor, nascido a 9 de agosto de 1923.







Este ano, assinala-se o centenário de nascimento do escritor português Mário Cesariny Eduardo Tomé



O grupo "Amaryllis", liderado pela guitarrista Mary Halvorson, atua este sábado no festival Jazz em Agosto, em Lisboa Ernest Stuart



O grupo The Black Mamba, que tem como vocalista Tatanka (na fotografia), atua este fim de semana em Guimarães EPA/SANDER KONING

Pol Batlle e Rita Payés, que serve de arranque a mais uma edição do Devesa Sunset. O ciclo de atuações ao pôr do sol, que decorre no Parque de Devesa, prosseguirá depois com os Cassete Pirata (11 de agosto), Bia Maria & Carlos Sanches (18) e Salvador Sobral (25). Os concertos têm entrada livre e começam sempre às 19h.

3. A decorrer há vários dias, desde 21 de julho, a Feira de Sant'Iago, em Setúbal, encaminha-se para o fim. O evento termina este domingo, 6 de agosto, mas até lá há ainda muita música para ouvir - além, claro, da habitual oferta gastronómica da Feira. Esta sexta-feira, 4, sobe ao palco do Parque Sant'Iago, nas Manteigadas, a fadista e cantora Sara Correia . No dia seguinte, as honras cabem ao rapper e cantor Slow J, um dos nomes de maior relevo do hip-hop nacional atual. Domingo, é o portuense Pedro Abrunhosa quem assegura as despedidas.4. O fim de semana traz também consigo um novo festival de verão: o Festival Ponte d'Lima. O nome pode não ser particularmente original ou criativo - decorre, adivinhe-se, em Ponte de Lima - mas é direto e sobretudo traz música ao Parque de Exposições Expolima, localizado na já referida vila de Viana do Castelo. Os australianos Wolfmother, vencedores de um Grammy em 2007 com a canção Mother , atuam no sábado e são nome forte, mas não único do cartaz: Capitão Fausto, Throes + The Shine e The Legendary Tigerman (6.ª, 4) e Moullinex, Linda Martini, David Bruno e Cassete Pirata (dia 5) também integram o programa.5. Em Lisboa, continua a decorrer o festival Jazz em Agosto, dedicado à música de improvisação e de maior vanguarda do presente com ligação a este género musical. Este sábado, às 21h30, atua no anfiteatro ao ar livre do Jardim Gulbenkian o sexteto Amaryllis, liderado pela guitarrista Mary Halvorson. É um dos concertos mais aguardados desta edição do festival.6. Em Guimarães, estes dias são de celebração. As seculares Festas da Cidade e Gualterianas, comemoradas desde 1906, estão a animar a cidade desde 27 de julho e ainda prosseguem. Pode aproveitar o parque de diversões localizado na Alameda Alfredo Pimenta, uma exposição de fotografia na Escola Secundária Francisco de Holanda, a XXV Feira de Artesanato de Guimarães no Jardim da Alameda de S. Dâmaso e, claro, música.Esta sexta-feira à noite, o programa inclui um Festival de Folclore (no Largo do Toural) e concertos de Soraia Tavares (21h30) e Agir (22h30) na Praça da Plataforma das Artes. No sábado, Bianca Barros (21h30) e D.A.M.A. (22h30), no mesmo local, antecedem a sessão de fogo de artifício (a começar às 00h30). Um dia depois, domingo, IRMA (21h30) e The Black Mamba (22h30) são os destaques. Ainda por Guimarães, pode espreitar também o festival L'Agosto, já a decorrer, com concertos de Maria Reis, Moullinex e GPU Panic, Cobrafuma ou Solar Corona até domingo, dia 5.7. Se está em Famalicão ou perto, aproveite esta sexta-feira, 4 de agosto, para assistir a um concerto da dupla catalã formada por