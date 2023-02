Nunca Mais é Sábado: 10 coisas que pode fazer este fim de semana

1. Em cena desde a última quarta-feira, 1 de fevereiro, a peça Fonte de Raiva, com texto e encenação de Cucha Carvalheiro, pode ser vista este fim-de-semana no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa. Os anos 60 em Portugal, a guerra colonial, as manifestações estudantis, o Estado Novo, a pobreza, a tacanhez e o desrespeito por orientações sexuais minoritárias são alguns dos ingredientes desta peça que, partindo de Danças a um Deus Pagão, de Brian Friel, confronta saudosismo e nostalgia com as insuficiências do passado. Na sexta-feira e no sábado, 3 e 4 de fevereiro, pode ser vista às 20h e no domingo, dia 5, às 17h30. Os bilhetes custam entre €12 e €15.







Inspirada pelo romance Todos os Nomes, de José Saramago, a ideia de mesclar música e teatralidade em forma de crónicas dançadas ganha forma. É esta a premissa de Nuestros Nombres, criação de Carlos Pinillos, que simultaneamente a interpreta com Filipa de Castro e que assina também a coreografia juntamente com Remi Wortemeyer, Andreas Heise, Carlos Labiós, Gonçalo Andrade. Uma história de caráter íntimo, que recorre à dança clássica como poderoso elemento de comunicação, para ver na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão esta sexta feira, às 21h30. Os ingressos custam €6 com descontos para estudantes e s

rojeto de jazz emergente luso-brasileiro Carioca de Limão, fundado em Matosinhos por Helga Azevedo e Gil Santos, apresenta-se no NOVO ÁTICO. Com uma seleção musical que navega pelos ritmos brasileiros intemporais, os Carioca de Limão conjugam a tropicalidade e a world music, fundindo-a e salpicando-a com apontamentos de ambiente eletrónico. Os ingressos custam €10 e o espetáculo tem início às 18h.







2. É um concerto histórico, o que está agendado para este domingo, 5 de fevereiro, no. O grupo incontornável do punk e hardcore punk Black Flag, norte-americano e formado ainda nos anos 1970 pelo guitarrista, compositor e ideólogo da banda Greg Ginn, existe há quase 50 anos mas nunca tocara em Portugal. Até agora. A banda que em 1981 editou o disco Damaged vai apresentar-se com a sua formação atual, com o carismático Greg Ginn na guitarra acompanhado por Mike Vallely (vocalista), Harley Duggan (baixista) e Charles Wiley (baterista). A primeira parte, que arranca às 21h, vai ser assegurada pelo grupo Total Chaos. Os bilhetes custam €25.3. Já ganhou espaço no panorama amplo de festivais de música portugueses e está agora de volta. O, arranca este sábado, 4 de fevereiro, com um concerto dos HMB . A programação, como habitual ancorada na música portuguesa, prossegue em dias futuros, com concertos ainda neste mês de Rita Vian (dia 11), Classe Crua (18 ) e Taxi (25), entre outros. Em março, estão previstas atuações de artistas e bandas como The Black Mamba (4), Valter Lobo (11), Dapunksportif (18) e Frankie Chavez (25).4. Em, há teatro este fim de semana. Devido à Odisseia Nacional, programa itinerante do Teatro Nacional D. Maria II (lisboeta, mas este ano encerrado para obras de requalificação), a peça Casa Portuguesa, de Pedro Penim, vai ser apresentada no. Com Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e a dupla Fado Bicha no elenco, Casa Portuguesa será de seguida levada ao Theatro Circo em Braga (11/2), ao Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha (26/5), ao Cineteatro Avenida de Castelo Branco (2/6), ao Teatro Municipal da Guarda (9/6), ao Teatro Aveirense em Aveiro (17/6), ao Teatro Micaelense em Ponta Delgada (14/7) e ao Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal (16/9).5. Fora das duas maiores cidades do país há também concertos que vale a pena ter em conta este fim de semana (e não apenas festivais, ou peças de teatro).e o, por exemplo, vão receber respetivamente na sexta-feira, 3 de fevereiro, e no sábado, 4 de fevereiro, atuações da banda portuguesa emergente Expresso Transatlântico. O grupo é originalmente um trio, composto pelos irmãos Gaspar e Sebastião Varela e por Rafael Matos, mas em palco tem vindo a crescer, incorporando um trompetista (Diogo Duque) e um baixista (Tiago Martins).6. Jáacolhe uma apresentação da peça Taco a Taco, dos britânicos Kieran Hurley e Gary McNair, encenada por Pedro Carraca (do grupo teatral Artistas Unidos). Trata-se de uma reflexão sobre as origens e o impacto do bullying na adolescência, a partir da história ficcional de um adolescente que desafia o rufia da escola para se vingar. Cheia de humor e argúcia, a peça revolve também as raízes e o impacto do medo. Pode ser vista esta sexta-feira e este sábado, a partir das 21h30. Os bilhetes custam €10, mas o preço é menor (€6) para estudantes e para pessoas com mais de 65 anos.7. A celebrar o 20.º ano de carreira e com um novo disco, Mariza Canta Amália, lançado em 2020, a fadista Mariza embarca numa digressão que a leva por palcos nacionais e internacionais emprestando a voz a temas de Amália Rodrigues. Esta sexta feira, 3, Mariza toma conta do(€38), num espetáculo com arranque às 21h. No dia 11, é a vez da Sala Suggia, na Casa da Música (Porto) receber o concerto. Os bilhetes custam custam €30 para o coro e €45 para a plateia.8.éniores.9. Ainda pelo norte, também esta sexta,, apresenta Decalogue of Anxiety. Inspirada pela imagem de rebelião do livro Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Nele, somos levados a um mundo distópico em que a cultura é o pior inimigo da sociedade, os livros são procurados e queimados por "bombeiros" à temperatura referida no título. Mas há um grupo de dissidentes, escondidos nas florestas, que memorizam os grandes textos da humanidade. A peça, com direção artística de Margarita Mladenova e Ivan Dobchev, é uma colagem de dez fragmentos num panorama de literatura mundial.. Os ingressos custam €10.10. Já no domingo, 5, ainda na Invicta, mais concretamente no