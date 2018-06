Novidades para o Verão: soMos Restaurant & Lounge

Quer-se afirmar como um restaurante de referência da zona da Boavista, de cariz português e mediterrâneo. A decoração, com louças na parede, oliveiras aqui e ali, cartas de cortiça e paredes de tijolo vermelho não deixa enganar: parece que estamos algures entre o sul da península e o norte de África. Na carta dominam as opções de food to share, divididas entre uma secção de frios, quentes e grelhados feitos no forno a carvão, como o entrecôte maturado, o bacalhau ou o polvo.





As guarnições, como o risotto de cogumelos, os vegetais salteados ou o puré de couve-flor, são servidas à parte para que o cliente tenha total liberdade de fazer as conjugações que mais gostar. E se no final da refeição ainda quiser tomar um copo, o Lounge tem à disposição um serviço de bar bastante completo. Apesar de estar inserido no Hotel Crowne Plaza, o soMos goza de uma entrada independente com esplanada, descomplicando e abrindo assim o serviço para as pessoas da cidade.Av. da Boavista, 1466, Porto226 072 552 • 12h30-22h30(Preço médio)