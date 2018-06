Hereditário, quando a demência é o maior terror

Não é por acaso que desde que foi exibido no Festival de Sundance, em Janeiro, tem sido posto pela crítica e pelos fãs nos píncaros, sendo comparado a clássicos como O Exorcista e A Semente do Diabo.



"Há dois tipos de filme de terror", disse o realizador em entrevista ao The Verge. "Um é o que funciona como uma montanha-russa de sensações, que existe para pregar sustos às pessoas que depois vão à sua vida", disse. "Depois há uns de natureza mais existencial, que tentam lidar de forma séria com receios mais profundos [como a demência]. São esses filmes que me interessa ver e são esses que quero fazer." Dito e feito.









As convenções do género de terror levaram um forte abalo nos últimos anos. A culpa é de filmes que sendo considerados de terror já não podem, em boa verdade, ser vistos apenas como bons filmes de género, mas como bom cinema - ponto. Hereditário, que chegou às salas portuguesas a 14 de Junho, uma semana depois da estreia comercial nos Estados Unidos, é o mais recente exemplo de uma linhagem que inclui Deixa-me Entrar (2008), Vai Seguir-te (2014) ou A Bruxa (2015).Escrito e realizado pelo estreante Ari Aster, de apenas 31 anos, para a produtora A24 (a mesma de Ex Machina, Quarto e Moonlight), Hereditário começa como um drama sobre uma família a lidar com a perda da matriarca, cujos últimos anos de vida, em estado de demência, foram passados em casa da filha (interpretada por Toni Collette, numa prestação fabulosa que já está a alimentar rumores de Óscares), do marido (Gabriel Byrne) e dos dois filhos adolescentes (Milly Shapiro e Alex Wolff).A meio do filme surgem elementos sobrenaturais e a tensão entre os membros da família começa a crescer até culminar em... - bem, na verdade, quanto menos se souber sobre o enredo, maior será o impacto de Hereditário no espectador.