24 horas em Coimbra

18h

Se subir pela rua do Arco da Almedina, uma transversal da anterior, entra na zona muralhada da cidade medieval. A subida é íngreme, por isso, se escorregar que seja na dieta: aí vai encontrar uma série de restaurantes e esplanadas que servem petiscos. No fim da escadaria do Quebra-Costas está na alta de Coimbra, de frente para a imponente Sé Velha.



19h

A cinco minutos da alta de Coimbra vai dar ao Paço das Escolas, Património Mundial da UNESCO, um largo amplo e renovado que inclui a Biblioteca Joanina, a Torre da Universidade e a Via Latina (longa varanda neoclássica). Jante no Fangas Mercearia Bar, no Tapas nas Costas ou no restaurante do novo Sapientia Boutique Hotel.



21h

A noite em Coimbra é animada: na Praça da República vai encontrar uma série de bares, como o Aqui Base Tango, num antigo edifício dos anos 40. Se preferir um programa cultural, o recente Convento de São Francisco tem decerto um espectáculo na agenda. Também o Salão Brazil apresenta uma programação variada - com concertos de todos os géneros.

Com o Mondego a cortar a cidade a meio, o melhor das duas margens fica ainda mais óbvio. Na margem esquerda do rio fica um dos lugares-referência de Coimbra, que merece uma visita, nem que seja para recordar uma das histórias de amor mais antigas de Portugal: é na Quinta das Lágrimas que encontra a fonte dos amores, onde Inês de Castro foi morta.Não deixe de almoçar no restaurante Arcadas, da Quinta das Lágrimas, chefiado pelo chef Vítor Dias. Depois, salte de século e termine a refeição com um café na Galeria Santa Clara, com vista para a Torre da Universidade. Em alternativa, experimente o Passaporte, no espaço do antigo Governo Civil, ou o Loggia, no Museu Nacional Machado de Castro.Detenha-se na zona da baixa. A rua Ferreira Borges, que desce do Largo da Portagem até à Praça 8 de Maio, é limitada por vários negócios de comércio local. É por aí que vale a pena parar para provar os pastéis e as queijadas de Tentúgal, caso não lhe sobre tempo para visitar a vila, a 20 quilómetros da cidade.