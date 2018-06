Novidades para o Verão: Ferroviário

"Nós temos uma responsabilidade: a de restituir este terraço, aqui aos pés do rio, aos lisboetas e aos nossos clientes" começou Nuno Correia Pereira, dono do Ferroviário, que ficou com a concessão do espaço e lhe pretende devolver a glória de anos anteriores. A sua configuração mantém-se igual: um espaço interior e o terraço, o ponto alto, com 500 metros quadrados, 80 palmeiras e bananeiras e 30 metros quadrados de jardim vertical ­– uma autêntica selva tropical em pleno centro urbano de Lisboa, projectada pelo arquitecto Ricardo Seguro Pereira. A programação cultural e das festas vai dar a conhecer novos talentos, sejam eles da música, dança, pintura ou outras artes. Da Colômbia, chegou o chef Nico Martínez-Villalba, com o seu projecto itinerante, o Creatio, que ali se vai instalar até Outubro com uma carta inspirada nos sabores tradicionais da América do Sul. O Ferroviário tem um espírito jovem e imparável, isso é garantido.





R. de Santa Apolónia, 59, Lisboa • 968 605 235 • 18h-2h (6.ª. 18h-3h; sáb., 14h-3h; dom., 14h-2h; fecha 2.ª e 3.ª)