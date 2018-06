Apichatpong com exposição em São João da Madeira

O Tailandês Apichatpong Weerasethakul traz a Portugal uma versão da sua exposição idealizada em Nova Iorque, A Serenidade da Loucura - com filmes experimentais raramente vistos, argumentos e estudos para filmes, fotografias e instalações recentes.Concebida como uma retrospectiva, a abranger trabalhos realizados entre 1994 e 2017 do artista plástico e cineasta de Chiang Mai, a exposição vai estar no Núcleo de Arte da Oliva, na Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, entre o dia 22 (a inauguração é às 19h30) e 2 de Setembro, de terça a domingo, das 10h30 às 18h. A entrada é grátis.