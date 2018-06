Novidades para o Verão: Bohemio da Ribeira

Quando Francisco Folque foi estudar cozinha para o Le Cordon Bleu em Londres e Rui Alves ficou em Lisboa, o sonho dos dois amigos não esmoreceu: "tínhamos falado, na brincadeira, de abrir um restaurante um dia e sediarmo-nos num sítio." Com preferência pela zona ribeirinha, a oportunidade surgiu no 8 Building (antigo edifício dos CTT), no Cais do Sodré, onde abriram o Bohemio da Ribeira.



"Propus ao Rui fazer uma cozinha contemporânea virada para o internacional, ou seja, que juntasse os sabores do mundo em vários pratos": arancini com queijo da serra da Estrela (€5), tacos de milho com porco confitado (€6) ou atum selado com puré de couve flor, pak choi e emulsão de gengibre com wasabi (€14) são alguns dos protagonistas da fusão.



Bohemio da Ribeira

Tv. do Carvalho, 27A, Lisboa

213 471 684 • 19h-24h (sáb. e dom., 19h-2h; fecha 2.ª)

€25 (Preço médio)