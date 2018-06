Novidades para o Verão: A Carpintaria

O nome não tem nada a ver com antigas ocupações deste espaço megalómano em plena Avenida 24 de Julho, no Cais do Sodré, em Lisboa, que foi uma loja de tapeçaria na sua última vida. Alberto Marques, com um pé dentro e outro fora da restauração (é desenhador de espaços), transformou-o num restaurante com uma carta italiana (risotos, pizas e massas) e música ao vivo, todas as sextas e sábados, para animar a malta. O nome é uma homenagem ao negócio da família, que tem passado de geração em geração.

Av. 24 Julho, 6A, Lisboa215 978 701 • Dom. a 4.ª, 12h-24h; 5.ª a sáb., 12h-2h€20 (Preço médio)