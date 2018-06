Novidades para o Verão: Frango com Graça

Num verão ainda tímido mas pródigo em frangos exuberantes, inaugura em Lisboa uma churrasqueira que pretende dar mais graça ao fiel amigo do take-away. Loris Karius, o guarda-redes do Liverpool, não está ao grelhador (o que é pena) deste espaço lisboeta que oferece três tipos de molhos para barrar a ave que nem é pinto nem galo: limão, piripiri e thai. Aventure-se neste último, com um toque mais exótico dado pela combinação da manga com o leite de coco, coentros e malagueta, que salta à vista numa carta que inclui ainda arroz branco, batata frita normal ou doce cortada às rodelas, legumes assados no forno, cuscuz e salada algarvia (também conhecida como montanheira, com o tomate, pimento e a cebola a serem cortados aos cubos). Apesar de ser uma churrasqueira clássica de pedir e levar, a Frango com Graça tem uma mesa alta com seis lugares para que se possa beber um vinho ou uma cerveja artesanal enquanto se espera.

R. de Sapadores, 117A, Lisboa211 992 917 • 3.ª a dom., 12h-23h (fecha 2.ª)€13 (Preço médio)