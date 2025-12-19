Nove planos para o fim de semana, de mercados de Natal a funaná com Carlão

Em Lisboa, há uma feira de discos de vinil, funaná com Fogo Fogo e Carlão e um mercado de Natal. No Porto, atuam Rui Veloso e Tiago Bettencourt; e em Almada, Leiria e Figueira da Foz, há mais música portuguesa para ouvir ao vivo.

1) Se vive em Lisboa ou está de visita à cidade e não tenciona passar o fim de semana a fazer compras de Natal, temos uma sugestão para si. O espaço 8 Marvila, polo cultural do bairro que lhe dá nome, recebe ao longo deste fim de semana - sábado, 20 e domingo, 21 - a primeira edição da Feira do Disco de Vinil, um novo evento organizado pela loja de discos Sound Club Store.

Com mais de 25 lojas especializadas em discos de vinil presentes - Carbono Amadora, Jazz Messengers e Magia do Vinil, entre muitas outras -, a Feira vai ter DJ sets ao longo de dois dias e já tem datas confirmadas para uma segunda (6 e 7 de junho) e uma terceira (5 e 6 de dezembro) edição no próximo ano.

2) Mais a norte, no Porto, este é um bom fim de semana para ouvir música portuguesa ao vivo no Pavilhão Rosa Mota. Esta sexta-feira à noite, 19, a sala acolhe um concerto de celebração dos 45 anos de carreira de Rui Veloso, cantor, músico e intérprete de algumas das canções mais reconhecidas do cancioneiro nacional, como A paixão (segundo Nicolau da Viola), Não há estrelas no céu, Porto Côvo e Porto Sentido. Quando este artigo era escrito, restavam apenas alguns, poucos, bilhetes a €55, para o concerto que começa às 21h.

Na noite seguinte, sábado, dia 20, a mesma sala recebe Tiago Bettencourt, escritor de canções e músico mais jovem mas já com longa carreira, a solo ou com os Toranja, que se apresentará com um novo álbum recém-editado, intitulado Foz. Os bilhetes custam entre €20 e €60 e a atuação inicia-se por volta das 21h30.

3) Dedicada, provavelmente, a um outro tipo de público será a noite de sábado na sala lisboeta LAV - Lisboa ao Vivo, que a partir das 21h30 vai receber uma dupla de peso do hip-hop norte-americano. DJ Premier e Alchemist, dois dos mais afamados DJ e criadores de batidas instrumentais do cenário rap global, encontram-se com Lisboa na digressão conjunta que estão a fazer. Os primeiros bilhetes, a €37,45 e €40,66, já esgotaram mas ainda restam bilhetes a €44,94.

4) O LAV não é a única sala lisboeta a apostar forte na música ao vivo por estes dias. No Cais do Sodré, o B.Leza terá um fim de semana em cheio. Esta sexta-feira à noite, dia 19, a banda Fogo Fogo encerra as suas comemorações de dez anos de existência com um concerto com um convidado especial: Carlão. Os bilhetes custam €20 e o concerto começa às 23h. Na noite seguinte, sábado, 20, é a própria sala a comemorar um aniversário: os 30 anos do B.Leza serão celebrados com "aqueles que têm feito do palco um altar" e com "amigos da casa". Os bilhetes custam €10 e podem ser adquiridos à entrada.

5) Em Leiria, a música é outra: Nena e Joana Almeirante, duas artistas proeminentes da nova vaga da música pop portuguesa, levam esta sexta-feira à noite até ao Teatro José Lúcio da Silva o espetáculo "Dois Pares de Botas", criado depois de descobrirem que partilham uma paixão pela música country.

Neste concerto, prometem-se versões de temas de artistas como Shania Twain, Taylor Swift, Dolly Parton, The Chicks e Johnny Cash, além de interpretações de alguns dos temas originais mais marcantes do percurso de cada uma e de gravações originais em duo. Os bilhetes para o concerto, que começa às 21h30, oscilam entre os €15 e os €23,62.

6) Em Lisboa, no espaço cultural All Portugal Space, localizado na zona do Braço de Prata, há música de Natal este sábado, dia 20. Às 16h e 20h, dois pianistas, Rem Urasin, versado em música clássica, e Pablo Lapidusas, destacado pianista de jazz, apresentam o espetáculo conjunto "Uma Noite de Natal", feito de "peças a quatro mãos" e interpretações individuais. Os bilhetes gerais custam €46,13 mas há descontos para jovens entre os 7 e 14 anos (€20,50) e entrada gratuita para crianças com menos de seis anos.

7) Também em Lisboa e ainda na senda natalícia, o fim de semana traz um mercado de natal de última hora. A partir deste sábado, dia 20, e até 23 de dezembro, terça-feira, é possível visitar o Mercado de Natal de Santa Clara. Na rua Campo de Santa Clara, poderá encontrar presentes de Natal - produtos portugueses, feitos por artistas e artesão nacionais -, provar doces natalícios e beber vinho quente. A entrada é livre e, domingo de manhã, há programas dedicados às famílias e aos mais novos, com workshops, pinturas faciais e "Hora do conto de Natal".

8) Se vai passar este fim de semana nas imediações da Figueira da Foz, também não tem motivos de queixa. Este sábado à noite, a partir das 21h30, o Centro de Artes e Espetáculos local será cenário de um concerto da fadista e cantora portuguesa Gisela João, que vai interpretar ao vivo o álbum Inquieta, disco editado este ano em que interpreta alguns dos temas mais associados ao 25 de Abril e ao cancioneiro da Revolução, como A Morte Saiu à Rua, E Depois do Adeus, Os Bravos e Inquietação. Os bilhetes para o concerto custam entre €15 e €20.

9) Na Margem Sul do Tejo, mais concretamente em Almada, a música é garantida, este sábado à noite, por Samuel Úria. No Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz, entre as 21h30 e as 23h30, o cantor e escritor de canções português, embalado pelas celebrações do Natal, apresenta-se acompanhado por um coro. A entrada é livre e cada pessoa pode levantar até dois bilhetes (à entrada do Fórum Municipal Romeu Correia, entre as 18h e as 20h30).