Nós Como Futuro: Qual é o tempo do corpo?

Não é com frequência que a dança se propõe a objetivos como "olhar para dentro da eternidade que reside em cada corpo", mas é justamente sobre questões como esta que se debruça Nós Como Futuro, a mais recente criação de Daniel Gorjão para a Companhia Nacional de Bailado, em cena no Teatro Camões, em Lisboa, de quinta, 27 de junho, a sábado, 29.Inspirado numa citação do filósofo estoico Séneca, segundo a qual "erramos ao vermos a morte à nossa frente", porque parte dela já ficou para trás e "cada hora do nosso passado a ela pertence", Gorjão monta um espetáculo que, assim, se vira para o futuro.Como "uma serpente que rasteja mansa e subtilmente até amanhã", o futuro é, para o coreógrafo-encenador, "um caminho, e não um espaço, um lugar ou uma zona". "Sempre que nos deslocamos", diz, "há futuro". Com sessões às 21h na quinta e na sexta, 27 e 28, e às 18h30 no sábado, 29, o espetáculo, para maiores de 16, tem bilhetes a €8.