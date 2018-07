NOS Alive, dia 3: Música sem idades

De várias gerações se fez dia de fecho do NOS Alive 2018, e com todas elas houve algo a aprender.

Há algo de inexplicável na união de gerações promovida pela música ao vivo: pais que levam os filhos a ver as suas bandas favoritas, jovens que contracenam com a geração acima da sua pelos gostos que lhes são comuns e os mais velhos que decidem espreitar o que andam a fazer os mais novos provam, vez após outra, que a música não olha a idades e não há idade para o gosto pela música. O terceiro e último dia de NOS Alive foi, em muitos sentidos, um tributo a essa universalidade da arte, no qual jovens e velhos deixaram de parte as suas diferenças para, lado a lado, vibrar com o sentimento que ali os uniu.



E que sentimento maior do que a ânsia do que estar, frente a frente e em concerto, com Pearl Jam? A banda que ajudou a catapultar o grunge para o mundo inteiro e que, desde o Natal, assegurou que o último dia de NOS Alive estaria esgotado foi, sem surpresas, tão eficaz que a sua interacção com o lado de cá parecia quase ensaiada de antemão: fosse lendo um texto de agradecimento em português, deambulando por covers de John Lennon e Pink Floyd ou convidando ninguém menos do que Jack White para tomar parte na festa, Eddie Vedder não teve de se esforçar muito para ter esta plateia na mão. E com os sucessos seguindo-se uns aos outros como se de páginas de um livro que levou trinta anos a escrever se tratassem (Black, Jeremy, Even Flow, os suspeitos do costume), estavam reunidas condições para um espetáculo de perdurar na memória.



Os concertos que antecederam ou se seguiram ao cabeça de cartaz não resistiram a salientar essa intemporalidade da música do NOS Alive. Se nele, bem como em Alice in Chains ou At the Drive In, por exemplo, se procurava resgatar um rock pesado endémico aos anos 90, houve também quem apontasse a outros caminhos: a doçura pop de Mallu Magalhães ou o som cristalino de uns Real Estate avisaram-nos da beleza que pode resultar da cena indie actual, enquanto que o estrondo de Jack White e ginga de Franz Ferdinand puxaram pela nostalgia daquele tempo do revivalismo do rock de garagem do início dos 2000. E mesmo MGMT, de volta com o novo Little Dark Age, não fizeram mais do que levar-nos, através da sua música, numa viagem pela história do rock, do psicadelismo dos Beatles à excentricidade de Ariel Pink, com tudo o que pelo meio se subentende.



Os exemplos deste confronto de realidades sucedem-se - o palco Coreto, neste dia dedicado exclusivamente ao novo talento da música pop portuguesa, contrastou com um EDP Fado Café entregue a Jorge Palma - mas não é preciso contá-los pelos dedos para que se apreenda o seu ganho bruto: o de que é bem difícil que haja, nestas coisas da união entre pessoas, força motriz mais eficaz do que a música - que continua a ser, apesar dos numerosos desentendimentos, a maior e mais completa linguagem universal de que dispomos.