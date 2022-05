North Music Festival leva The Jesus and Mary Chain e Waterboys ao Porto

O festival que se realiza de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto tem ainda Don Diablo, Robin Schulz, Ornatos Violeta ou GNR no cartaz.

The Jesus and Mary Chain

O rock alternativo dos Jesus and Mary Chain e Ornatos Violeta e a música de dança de Don Diablo estão em destaque na quarta edição do North Music Festival, que, de 26 a 28 de maio, regressa à Alfândega do Porto com um cartaz em que os sons de ontem e de hoje se cruzam.