NoCartaz, o novo cartaz cultural português em 'open data'

Agregador de eventos de cultura e artes em Portugal, o NoCartaz apresenta-se como uma agenda "sem algoritmos e sem publicidade".

Já está no ar o NoCartaz, agregador português que reúne eventos do domínio das artes de todo o território nacional, apresentando-se como uma agenda cultural "independente, sem algoritmo, sem publicidade".

Criada há dias – a primeira publicação da sua página do Instagram, @nocartaz, data de 7 de maio – a plataforma reúne hoje 8.806 eventos em agenda, de 2.677 espaços culturais em todos os distritos portugueses, lê-se na nota enviada às redações pelo seu criador, que se identifica apenas como "Paulo".

A agregação é feita através de uma recolha automática via integração contínua (CI), feita "várias vezes por dia", às páginas de "teatros, salas de concerto, cineteatros, galerias e festivais" portugueses. "Os dados vêm diretamente das fontes oficiais" e "não passam por bilheteiras agregadoras", lê-se, o que permite que a página opere "sem investidores, sem afiliação e sem distorções editoriais".

O fundador apresenta ainda a página como desenhada para descobrir eventos culturais "que escapam ao circuito familiar", sendo possível, na sua página inicial, fazer pesquisas livres por sala, género ou artista, e ainda filtrar resultados por distrito, janela temporal, tema ou tipo de evento.

Reunindo eventos focados na área da música, cinema, exposições e teatro, a sua página de Instagram – que tem um endereço nacional e outros para as regiões norte, centro e sul do País – publica ainda destaques semanais e diários com os principais eventos do dia nas diversas categorias.

Na página do NoCartaz, as publicações dos eventos têm ainda hiperligações para o local do evento e a página da compra de bilhetes (sem intermediação), bem como opções para adicionar o evento ao calendário pessoal, guardar o evento ou ativar um lembrete para mais tarde.

O criador esclarece que a página é integralmente feita em regime de open data, ou seja, de dados completamente acessíveis, editáveis e partilháveis por todos na internet, com possibilidades de integração em RSS (subscrição a novas atualizações) e JSON (partilha de dados entre páginas ou aplicações).

Para os criadores e gestores de espaços com websites, isto significa que é possível submeter, gratuitamente, o espaço ou evento à plataforma, de modo a que as próximas datas surjam automaticamente no agregador quando publicadas na página-mãe.

Para utilizadores pessoais, é possível ainda subscrever à newsletter semanal do NoCartaz, que envia, todas as sextas de manhã, uma seleção de cinco eventos para o fim de semana, com opção de personalização de filtros.