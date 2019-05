Fred Ferreira + Igor Jesus + João Pimenta Gomes + Pedro Geraldes (dia 23, quinta, 22h30, Palco Sul); Surma + Tomara + Tiago Bettencourt (23, qui, 21h30, Palco Norte); e Filho da Mãe + Miguel Nicolau + egbo + LAmA (25, sábado, 16h, Centro Cultural). Numa parceria com o festival de cinema DocLisboa e a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, o festival exibe ainda uma seleção de filmes premiados nas últimas edições do Doc nas instalações da ESAD, com sessões às 11h e às 14h.



São, no total, mais de 50 artistas nacionais, em apresentações que incluem ainda, de maneira pouco convencional, três residências artísticas colaborativas:(dia 23, quinta, 22h30, Palco Sul);(23, qui, 21h30, Palco Norte); e(25, sábado, 16h, Centro Cultural). Numa parceria com o festival de cinema DocLisboa e a Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, o festival exibe ainda uma seleção de filmes premiados nas últimas edições do Doc nas instalações da ESAD, com sessões às 11h e às 14h.Ainda há bilhetes disponíveis para a edição de 2019 do festival, pelos preços de €40 (passe geral) e €15 (bilhete diário). Para mais informações e o cartaz completo do Impulso, consulte o site oficial

A sua segunda edição está aí e, com o anúncio recente dos últimos nomes do cartaz, o Impulso impõe-se como uma das mais apelativas propostas deste início de verão a operar com música exclusivamente portuguesa. Concertos decompõem a última leva de confirmações do festival que se instala de 23 a 25 de maio no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha.A estes junta-se uma oferta que aposta, sobretudo, na nova música alternativa portuguesa. A 23, quinta, sobem aos palcos do Impulso artistas comoou. No dia seguinte, é a vez deouocuparem os espaços do festival – os palcos Norte, Sul, Igreja do Espírito Santo e Fábrica Bordalo Pinheiro, além do Centro Cultural e de Congressos das Caldas. Para o dia de encerramento, ficam reservadas as atuações deou do coletivo