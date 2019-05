O novo rooftop do Porto tem uma carta para todas as horas do dia

A joalharia e a filigrana são a fonte de inspiração para o novo hotel do grupo Pestana no Porto. Goldsmith (que em inglês significa ourives) tem 43 quatros, alguns individuais para viajantes solitários – uma novidade no grupo – e um bar que inaugurou recentemente para a cidade e que se tornou no primeiro rooftop da Avenida dos Aliados.

O nome AURU vai buscar as raízes latinas da palavra ouro, aurum, ao mesmo tempo que conjuga os símbolos químicos do ouro (AU) e do ruténio (RU) numa fórmula que tem como pedras preciosas os seus cocktails. Tiago Moreira, mixólogo do RIB Beef & Wine, é o artesão responsável por criações como safira, esmeralda, diamante ou ruby. Apresentadas numa carta móvel em formato relógio, cada cocktail foi pensado para uma hora precisa do dia, podendo o cliente andar para trás ou para a frente com os "ponteiros" consoante a sua preferência (€9 cada).





A estas criações junta-se uma carta fixa com clássicos como o cosmopolitan, daiquiri (€7) ou o aperol sprtitz (€8), bem como um menu de doze sugestões gastronómicos divididas em SOUR e SWEET. Sopa de tomate, manjericão e parmesão (€4,5), taco de carne com malaguetas e molho chili (€7), ravioli fresco com queijo ricotta e molho provençal (€11) ou hamburger com legumes assados e chips (€12,5) são algumas recomendações que terminam com uma trilogia de doces: limão e lima, chocolate e avelã e queijo e framboesas (€5).

Outro dos destaques do AURU são os pequenos-almoços servidos diariamente até às 10h30. Como num mercado de frescos, os clientes escolhem dos diferentes expositores quais os ingredientes que levam no seu cesto de cobre e, chegados à mesa, têm uma "lista de compras" onde anotar os pedidos. O custo do pequeno-almoço é de €13 por pessoa.

A partir de Junho, o rooftop bar terá no primeiro sábado de cada mês as AURU Sessions com DJ ao vivo e curadoria do programador Rui Trintaeum.

INFORMAÇÕES

AURU Rooftop Bar

Hotel Pestana Porto – Goldsmith, Rua do Almada, 14 – Porto

Tel. 210 417 170

7h30-23h (6a. e sáb. fecha às 01h)