New Art Fest: A Arte Digital no Mundo Material

Conferências, exposições, performances e workshops combinam-se no New Art Fest, com foco na arte digital norte-americana

Que espaço resta à arte quando a arte deixa de ocupar espaço? E como distinguir o original da cópia? É em torno destas e de outras questões que, de 9 a 30 de Novembro, nos museus do Chiado e de História Natural, na sede da Ordem dos Arquitectos e na Sociedade Nacional de Belas-Artes, se desenvolve a terceira edição do New Art Fest em Lisboa, com o mote "America Online & Net Generation".



Com direcção artística de António Cerveira Pinto e abrangendo o período do pós--guerra à actualidade, passando pelo surgimento da Internet, o festival explora a desmaterialização da arte e as suas consequências ao nível da produção e do consumo, com foco na arte digital norte--americana.



A conferência de abertura, When Art Becomes Data, a exposição Hands On, uma instalação interactiva de 38 artistas digitais, ou a performance Temporal de Santa Rosa, de Brian Mackern, destacam-se entre as proposta do evento, que, em parceria com os festivais Fuso e Monstra, inclui ainda sessões de cinema e instalações espalhadas pela cidade. A entrada é grátis.