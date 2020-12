Mariele Leite e Alexandra Wacksman, da Sisu

Olhe para o rótulo e conte os ingredientes que conhece, aqueles que sabe descrever e dizer de onde vêm. O convite não é novo: chama a atenção para corantes, conservantes, estabilizantes e melhorantes, para o excessivo processamento dos produtos alimentares e os perigos que lhes estão associados. "Porque é que não fazemos o mesmo com os nossos produtos de beleza?", pergunta Mafalda Pinto Leite, fundadora de uma marca de beleza natural.O setor da beleza está a levar uma volta inegável: surgem pequenas marcas que querem ser o mais naturais possível, sem sintéticos que possam causar alergias e prejudicar a saúde e o ambiente. Trata-se assim do corpo e do planeta, sem as embalagens de plástico não degradável que deixam um rasto de lixo atrás do que antes foi cuidado."Se a pasta de dentes é para pôr na boca, porque é que não se pode engolir?", pergunta Mafalda Pinto Leite. Os elementos químicos e sintéticos estão presentes em toda a cosmética das grandes marcas, quer para conservar o produto, para lhe dar cheiro ou textura ou mesmo para que seja garantidamente eficaz. As substâncias proibidas pela União Europeia incluem alguns tipos de parabenos ou ftalatos (usados também no fabrico de objetos de plástico). A utilização de tantas outras (todas as que aparecem nos rótulos) substâncias é limitada segundo a evidência científica que o legislador tem no momento - há limites à percentagem usada, à composição e a combinações químicas.A ciência não pode classificar, por exemplo, o alumínio dos desodorizantes e antitranspirantes como cancerígenos. Não há prova científica de que o risco de cancro da mama aumente por causa do seu uso, mas há estudos que os relacionam com as doenças autoimunes por causa da acumulação de toxinas no tecido mamário. É certo, no entanto, que em doses exageradas pode causar sensibilidade e alergias em peles sensíveis.Mesmo antes de alguns estudos (e outros tantos rumores), Marta Pinto Leite já estava interessada nos produtos naturais. Lembra-se de ter 14 anos e andar a fazer sabonetes e velas a partir de livros dos anos 70 sobre viver em comunhão com a natureza.Hoje, aos 44, Mafalda tem a MPL Beauty. É a própria que faz as formulações de pastas de dentes, hidratantes, séruns, a partir do que sabe sobre ayurveda, o conhecimento indiano milenar que se baseia, por exemplo, no uso das plantas para o bem-estar.A maré do sustentável pode só ter chegado a Portugal nos anos 10 deste século, mas para Mafalda, 1999 foi o ano da viragem, quando foi para Nova Iorque estudar alimentação. "Falávamos muito de ingredientes naturais como o açúcar [para a pele]. Nessa altura fiz a mudança", lembra. Passou ainda por Londres, onde conseguia comprar alguns produtos e, de regresso a Portugal, a opção era encomendar e pagar portes altos. "Era incapaz de usar qualquer coisa que não fosse 100% natural, nem um desodorizante."A solução não passou por começar a fazer misturas em casa, mas antes por estudar a área da formulação de cosméticos. Hoje olha para um rótulo como quem olha para uma receita - consegue ver o que cada elemento está a fazer naquela embalagem e é crítica da indústria. "O mercado [dos cosméticos] transformou-se num mercado consumista, que prefere investir mais no marketing, nas embalagens e nas modelos. Gastam pouco com o conteúdo. Porque é que uma grande marca usa fragrâncias?", questiona.A fragrância tem uma concentração de determinado elemento vegetal inferior ao óleo essencial e muitas vezes é desenvolvida em laboratório e não extraída diretamente da semente ou planta.Ir buscar aquela substância à natureza (em vez de a desenvolver em tubos de ensaio) é condição essencial para que um produto possa ser considerado orgânico. E é com esses que Mariele Leite trabalha na Sisu, um estúdio de estética, com massagens, limpezas de pele, pedicure e manicure com produtos orgânicos.Neste salão em Cascais, os vernizes não são tóxicos, os de gel não são agressivos para as unhas e a depilação pode ser feita com uma pasta de açúcar, limão e água que não precisa de estar quente, eliminando o risco de queimaduras da pele."Os produtos mais desafiantes [de garantir que são orgânicos] são os de tratamento das gorduras localizadas. O verniz-gel também é complicado, é quase 100% natural - não conseguimos ter tantas cores", diz Mariele, para explicar que "as toxinas" permitem "uma grande variedade de cores". Ao escolher corantes naturais, reduz-se a paleta.O crivo de Mariele e Alexandra Wacksman, as duas irmãs donas da Sisu, é apertado: devem ser marcas 100% naturais ou, nessa impossibilidade, o mais naturais possível. E é preciso conhecer a filosofia por trás do nome."Mesmo os que têm um ou outro ingrediente manipulado em laboratório, [este] é de origem vegetal, nunca animal. É importante conhecer a motivação da marca, testá-la e reparar nos fundadores. Normalmente também vivem da natureza e para a natureza, é um estilo de vida profundo", descreve Mariele.Para a "beleza limpa", o respeito pela natureza é uma noção ampla. Não é só, portanto, o conteúdo da embalagem que importa. É impossível olhar o creme ou o desodorizante de forma ética e não pensar no que os contém. As grandes marcas usam e abusam dos plásticos de que, muitas vezes, poucos se conseguem reciclar. A ideia de vender alguns produtos a granel ou de torná-los sólidos para tirar as garrafas de plástico do caminho começou nas casas de quem fazia, por exemplo, sabonetes, champôs e condicionadores sólidos. Tornou-se uma tendência, os nomes mais conhecidos adotaram-na: a Garnier lançou recentemente a sua linha de champô sólido e a Lush retirou a embalagem da maioria dos seus produtos, optando por boiões reciclados e recicláveis, quando indispensável.O lixo é um fator imediato para marcas com um propósito de ligação à natureza - tenham elas apenas um ingrediente natural (o que pode bastar para, num salto de marketing, se apelidarem de naturais) ou uma composição totalmente orgânica. Para já, o mais ecológico são plásticos degradáveis feitos de cana de açúcar, o vidro, ou o papel reciclado. O detalhe estará depois nas tintas usadas nos rótulos (devem ser vegetais) ou na escolha de papel pedra ao invés de papel feito a partir de árvores. Deixemos o plástico duradouro para os objetos que queremos usar por décadas e não por semanas.Entramos abertamente num outro campo: o do consumo consciente. Precisamos de dezenas de cosméticos? Simplesmente não. "Estas marcas", conta Mariele, "costumam ter poucos produtos e está bom. E têm fórmulas simples, muito concentradas. A nossa pele está cansada de tanta informação", resume e afirma que uma rotina de beleza deve ser simples. O corpo pode sentir-se bem com pouco.