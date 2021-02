Não sabe como declarar-se? Conan Osíris e Surma escrevem-lhe uma carta de amor

A cervejeira Musa pediu a cinco músicos portugueses que escrevessem cartas de amor para serem entregues com os seus packs de cervejas no dia dos namorados. Basta fazer suas as palavras deles.

"Naide do Lima/ contra ti ninguém pode/ nem parar o teu canto consegue", escreve a estrela do trap do minhoto, assinando Francisco da Concertina. Conan Osiris confessa-se numa carta vertida num papel com o selo "Dragon Ball GT". A missiva começa logo pondo o coração inteiro em cima da mesa — "Olá, Amo-te" — e termina com o quiz mais corajoso que um apaixonado pode fazer: "Queres ir ao sushi (se não for snob)?". O destinatário só tem de assinalar o quadrado que melhor lhe servir — "sim, óbvio", "deixa ver" ou "não".