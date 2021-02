Para lidar com a exaustão, esta enfermeira criou uma marca de roupa

As mais lidas GPS

Raquel Loura criou a DaLoura no meio da Pandemia para "limpar a cabeça" de tudo o que está a viver como enfermeira num hospital de Lisboa.

Há quem tente descarregar tudo no exercício físico, ou se dedique à cozinha; outros aprendem um novo hobby. Raquel Loura é uma das centenas de enfermeiros a trabalhar num hospital no momento mais difícil das últimas décadas e quando a exaustão física e mental a atacou decidiu meter-se em mais trabalhos: criou uma marca de roupa. Sem formação em design de moda ou costura, pôs de pé a DaLoura, marca artesanal e com peças pensadas para mulheres que amamentam.