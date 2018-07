Najwa Nimri, de Vis a Vis: "Chamam-me elfo do fucking inferno"

Nesse sentido, Zulema, a sua personagem, será uma supervilã?

A minha Zulema é muito negativa. O cabelo, a forma como se mexe... como anda... nada disso é real. A parte difícil foi tentar criar uma personagem com um sentido de verdade, de realidade, mas fazê-lo construindo algo de extraordinário, num registo de banda desenhada ou novela gráfica. Acho que resultou - na rua, os jovens chamam-me de Elfo do fucking Inferno [em referência às personagens de orelhas salientes de O Senhor dos Anéis] - podes escrever fucking, certo?



Vis a Vis foi cancelada depois de duas temporadas no canal Antena 3, mas a Fox decidiu continuá-la. Foi um regresso inesperado à personagem?

Era suposto a série ter só 11 episódios, mas como foi um grande sucesso fizemos uma segunda temporada. Depois de a Antena 3 a ter cancelado, a Fox quis fazer uma terceira, que foi um grande sucesso na televisão paga. O que sinto agora é que de início foi como trabalhar uma peça de teatro: pude compor a personagem, trabalhei com liberdade e mergulhei no medo.



Que novidades traz a nova temporada?

O guião é acutilante, cheio de acção, com um ritmo muito rápido. No início a série era sobre Zulema e Macca [Macarena Ferreiro, interpretada por Maggie Civantos], depois foca-se na Zulema e mais tarde em como elas tentam fugir. A nova temporada traz novos perigos, como as chinesas da Tríade Tao que encontram em Cruz del Norte [a prisão para onde são transferidas] e que lutam com artes marciais - lá está, é um trabalho de pura ficção e fantasia, como Game of Thrones...



Entrou em Abre Los Ojos (1997), o filme que inspirou Vanilla Sky (2001). Como é que se sentiu ao ver Cameron Diaz interpretar um papel que foi seu?

Foi engraçado, abriu muitas portas em Hollywood. Podia ter ficado lá a trabalhar, mas não me interessava ir para a América. Acho que estou no lugar onde devo estar.



Espanha tornou-se um lugar mais apetecível para actores depois dos sucessos de Vis a Vis e La Casa de Papel?

Vis a Vis foi a única série espanhola a passar em canal aberto no Reino Unido, no Channel 4. Isso foi enorme. E agora, se tivermos sorte, a Netflix pode colocar-nos no mundo... Pela primeira vez acho que os espanhóis pensam que não têm de sair do país para terem uma boa carreira, e isso é uma sensação maravilhosa. Quando estávamos a filmar a terceira temporada ligaram-me para fazer um casting nos Estados Unidos, mas não tinha tempo. Estou a fazer o meu trabalho em casa, com pessoas óptimas. Claro que estamos a fazer hambúrgueres, mas são de boa qualidade.

O argumentista Álex Pina conheceu o sucesso mundial com a série espanhola La Casa de Papel - catapultado, é certo, pela sua entrada na maior montra: o catálogo da Netflix. O sabor do sucesso não era, contudo, estranho ao espanhol. É que antes de La Casa de Papel, Álex Pina co-criara Vis a Vis, sobre um grupo de mulheres numa prisão, que se tornou a primeira produção espanhola a ser transmitida em canal aberto no Reino Unido, e cuja terceira temporada acaba de se estrear no canal Fox Life (quintas-feiras, às 23h10). À, Najwa Nimri, uma das protagonistas, conta como foi regressar a uma série que chegou a ser cancelada e de como se assemelha a um filme de super-heróis da Marvel.Não é nada como Orange Is The New Black. Também não há ponta de realidade nesta série. Algumas séries passadas em prisões tentam ser fiéis à realidade, como documentários, mas Vis a Vis quase parece ficção científica. Tentamos afastar-nos dos lugares-comuns e, em certo sentido, ir na direcção da Marvel.Refiro-me a situações que seriam totalmente inverosímeis se as personagens não usassem uniformes amarelos que lhes dão um ar de super-heroínas.