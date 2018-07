Crítica de cinema: Artemis: Hotel de bandidos

Num futuro apocalíptico, depois de um assalto que não corre como o esperado dois irmãos tem de recorrer ao Hotel Artemis, que é na verdade um hospital para bandidos

Em 2028, há uma revolução nas ruas de Los Angeles e dois irmãos aproveitam o caos para assaltar um banco. Quando um deles é alvejado, só há uma solução: registarem-se no Hotel Artemis, que é na verdade um hospital para criminosos e pecadores onde A Enfermeira trata todas as feridas.



Drew Pearce - argumentista que se estreia na realização - escreveu o filme há vários anos, o que torna o facto de a premissa se aproximar tanto de um conceito também explorado em John Wick (onde os criminosos utilizam os serviços do Hotel Continental) numa infeliz coincidência. Até porque Artemis perde em comparação, apesar de um elenco que oferece personalidade a personagens subdesenvolvidas e do regresso de Jodie Foster aos ecrãs.



Pontos extras para a música de Cliff Martinez e para a fotografia de Chung-hoon.



Nota: 2 estrelas e meia



De Drew Pearce

EUA • Acção • M16 • 94 m

Com Jodie Foster, Sterling K. Brown e Jeff Goldblum