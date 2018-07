Tempo dos festivais que elevam o espírito

A vaga é encabeçada pelo São Carlos, que promove a partir de sexta-feira, 6 (e até 28) mais uma edição do Festival Ao Largo, em Lisboa. Com programação gratuita, recebe espectáculos sonantes do repertório clássico: a ópera Carmina Burana, de Carl Orff (a 6 e 7), e a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky (a 10), interpretadas pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, são apenas os primeiros de um alinhamento que tem ainda a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Companhia Nacional de Bailado, em rendições de obras de Bach, Mozart, Wagner, Dvorák, Mendelssohn, Prokofiev ou Shostakovich. Saliente-se ainda as actuações do Coro Juvenil de Lisboa (a 11), a cruzar bossa nova e standards da Broadway, e do grupo de jazz experimental LUME - Lisbon Underground Music Ensemble (a 19).Também em Lisboa e no dia 6 tem início o ciclo Jardim de Verão na Fundação Gulbenkian, que promove, até dia 22, espectáculos musicais, conferências, leituras, exposições e filmes. O lugar de destaque é do pianista Mário Laginha, que se apresenta com a Orquestra Gulbenkian na abertura do festival, e de duas óperas: Alcina, de Händel, e Così Fan Tutte, de Mozart. O jazz está representado pelo violoncelista arménio Artyom Manukyan e o trio luso Sousa/Pinheiro/Ferrandini e os ritmos latinos marcam presença com a Camerata Atlântica, a tocar tangos e boleros.Menos eruditos mas decerto capaz de elevar os espíritos serão os concertos do 15º EDP Cool Jazz, que este ano se muda de Oeiras para Cascais, e arranca na quarta-feira, 11, no Hipódromo Manuel Possolo com um ícone da pop que há muito se apaixonou pela world music: o ex-Talking Heads David Byrne. Até ao fim do mês, nesse palco e no do Parque Marechal Carmona, será uma fartura de música excepcional - de Van Morrison a Gregory Porter, de Jessie Ware a Norah Jones, com bilhetes a partir de €25. Entretanto, no Porto, decorre o Jazz no Parque em Serralves (de 7 a 21), o Festival de Marvão oferece 40 concertos eruditos (de 20 a 29 de Julho, com destaque para o Requiem, de Mozart, a 26), o Cistermúsica mistura (até 29 de Julho) cineconcertos (com clássicos do mudo) e ensembles de prestígio mundial em Alcobaça, e de 14 a 22 regressa à Bendada (aldeia no concelho do Sabugal) um segredo bem guardado: um festival surpreendente, onde grandes estrelas surgem, meio incógnitas, entre oficinas de música para jovens.