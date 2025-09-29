Músico Bad Bunny protagoniza espetáculo de intervalo de próximo Super Bowl

O músico porto-riquenho Bad Bunny vai ser o protagonista do tradicional espetáculo de intervalo do próximo Super Bowl, em fevereiro, anunciou a organização do jogo de futebol americano.

Em comunicado, Bad Bunny (nome artístico do músico Benito Antonio Ocasio) afirmou que estava "para lá de si": "Isto é para o meu povo, para a minha cultura e para a nossa história. Vai e diz à tua avó que seremos o espetáculo de intervalo do Super Bowl", disse o artista, numa última frase escrita em castelhano com o final em maiúsculas.

"O espetáculo do intervalo é a derradeira celebração de música e cultura, e poucos artistas personificam essa intersecção de forma mais perfeita e autêntica do que Bad Bunny", disse, por seu lado, o vice-presidente da Apple para o setor da música e desportos, Oliver Schusser, citado no mesmo texto.

Bad Bunny completou recentemente uma residência de concertos na sua terra natal, que juntou mais de meio milhão de fãs, e é o artista mais nomeado dos Grammys Latinos, dos quais já ganhou 12 no passado.

O Super Bowl do próximo ano vai acontecer no dia 08 de fevereiro em Santa Clara, na Califórnia.

O espetáculo de intervalo do Super Bowl deste ano, protagonizado pelo 'rapper' norte-americano Kendrick Lamar, foi o mais visto de sempre com 133,5 milhões de espectadores, lembrou a organização no mesmo comunicado.

O Super Bowl é a final anual da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês), que opõe os vencedores das duas conferências que compõem a liga, num jogo que se tornou "num feriado não-oficial", como lembra a descrição da Enciclopédia Britânica.