Morreu Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar um Óscar

Morreu Sidney Poitier, o primeiro ator negro a receber um Óscar da Academia de melhor ator. O também realizador tinha 94 anos.



A notícia foi avanaçada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros das Bahamas ao jornal The Independent. Os representantes do ator não confirmaram, para já, a causa da morte do artista bahamiano-americano.





Poitier mudou-se das Bahamas para Nova Iorque com apenas 16 anos e teve aulas de representação a troco de trabalhos de limpeza em cinemas da 'Big Apple' destidados apenas a afro-americanos, ainda quando do período de segregação racial.Fez história em 1963, ao conquistar o Óscar de Melhor Ator por 'Os Lírios do Campo'. Em 2002 recebeu o Óscar honorário pelo conjunto de toda a sua obra, onde se destacamO ator foi ainda embaixador das Bahamas no Japão, entre 1997 e 2007, sendo que entre 2002 e 2007 foi também embaixador nas Bahamas para a UNESCO.