Morreu o cantor italiano Toto Cutugno

Morreu o cantor Toto Cutugno, aos 80 anos. Segundo a agência noticiosa Ansa, morreu por volta das 16h locais (15h, em Lisboa), no hospital San Raffaele de Milão, onde estava internado.



A notícia da morte do autor de L'italiano, de 1993, foi confirmada pelo seu manager, Danilo Mancuso. "Depois de uma longa doença, o cantor tinha piorado nos últimos meses", explicou, citado pela televisão pública italiana.





A carregar o vídeo ... L'italiano

Nascido em Fosdinovo, Cutugno começou a sua carreira nos anos 1970 com os Toto & i Rockers e depois com os Albatros. Acabaria por se afastar das bandas e arriscar numa carreira a solo que o tornou num dos cantautores mais reconhecidos da sua geração em Itália.Venceu o Festival de Sanremo (o equivalente ao Festival da Canção) em 1980 com a canção Solo noi. Nos três anos seguintes acabaria por ficar em segundo lugar da competição, o que lhe valeu o cognome de "eterno segundo". Porém, o maior sucesso da sua carreira haveria de ser a música L'italiano, que em Sanremo apenas alcançou um quinto lugar.Nos anos 1990 acabaria por chegar outro momento alto da sua carreira: venceu a Eurovisão, em 1990, em Zagreb com a música Insieme. Só 30 anos depois, com os Maneskin, Itália voltaria a vencer o festival europeu de música.Os últimos anos da carreira foram sobretudo feitos com os fãs do leste europeu, especialmente os russos. Juntamente com Celenteno, Pupo, Al Bano e Ricchi e Poveri, Cutugno era dos mais famosos cantores italianos em Moscovo. Doente, tinha-se retirado da cena pública - a última atuação em Sanremo foi em 2013 com o coro da Armada Russa - há alguns anos.Deixa a mulher Carla e o filho Nicolò, de 28 anos.